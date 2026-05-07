Inscrições para o concurso da ESA devem ser feitas pela internetCCOMSEx/Divulgação
Exército abre inscrições para concurso de formação de sargentos
Seleção é destinada a candidatos com nível médio de escolaridade
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CNU 2025: Nova portaria autoriza nomeação de 172 aprovados
Todas as vagas são de assistentes sociais, médicos e psicólogos
Atacarejo oferece mais de 3,2 mil vagas em cursos gratuitos para profissionais da construção civil
Capacitações presenciais acontecem nas seis unidades do estado, além de aulas on-line abertas a participantes de todo o país
Rede de laboratórios abre mais de 60 vagas para atendimento e coleta no Rio
Oportunidades são para atuação presencial na capital e Região Metropolitana
Colégio Pedro II abre inscrições para vagas remanescentes do Programa Partiu IF
Iniciativa oferece 40 oportunidades para alunos do 9º ano da rede pública, com formação gratuita e ajuda de custo
Programa abre vagas para curso gratuito de cibersegurança para mulheres
Iniciativa oferece bolsas integrais com certificação internacional
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