Inscrições para o concurso da ESA devem ser feitas pela internet - CCOMSEx/Divulgação

Inscrições para o concurso da ESA devem ser feitas pela internetCCOMSEx/Divulgação

Publicado 07/05/2026 14:21

O Exército está com inscrições abertas até o dia 18 para o concurso do Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS). A seleção é destinada a candidatos com nível médio interessados em seguir carreira militar.

O CFGS integra as Linhas de Ensino Militar Bélico, Complementar e de Saúde, no grau superior, em nível tecnólogo, na modalidade de formação e graduação. O curso tem duração de dois anos e prepara os alunos para o exercício das funções de sargento nas diversas organizações militares do país.

Durante o primeiro ano, os alunos realizam o Período Básico em uma das Unidades Escolares Tecnológicas do Exército (UETE), distribuídas em diferentes regiões do Brasil. No segundo ano, seguem para a formação específica conforme a área escolhida.

A formação especializada poderá ocorrer na Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, em Minas Gerais; na Escola de Sargentos de Logística, no Rio de Janeiro; ou no Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté, no interior paulista.

Etapas da seleção

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

- Exame Intelectual: de caráter eliminatório e classificatório;

- Inspeção de Saúde: de caráter eliminatório;

- Exame de Aptidão Física: de caráter eliminatório;

- Avaliação Psicológica: destinada à verificação do perfil compatível com a carreira militar;

- Verificação dos requisitos biográficos: etapa final para confirmação das condições necessárias ao ingresso no curso.

Cronograma

- Inscrições: até 18 de maio de 2026

- Prova objetiva: 26 de julho de 2026