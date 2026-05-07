Segunda edição do CNU ofertou 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federaisRafa Neddermeyer / Agência Brasil
As vagas são para preenchimento de cargos distribuídos nos seguintes órgãos:
- Fundação Nacional de Saúde - Funasa: 28 cargos;
- Ministério da Agricultura e Pecuária: 8 cargos;
- Ministério da Justiça e Segurança Pública: 8 cargos;
- Ministério das Relações Exteriores: 6 cargos; e
- Ministério da Saúde: 122 cargos.
Todos os cargos do CNU 2025 são de nível superior e os nomeados vão atuar como assistentes sociais, médicos e psicólogos, nos órgãos citados.
Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.
Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e 508 de nível intermediário.
As provas foram aplicadas em 2025 — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em 228 municípios de todo o país.
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