Cursos presenciais, on-line e intensivos da Obramax são voltados a trabalhadores - Divulgação

Cursos presenciais, on-line e intensivos da Obramax são voltados a trabalhadoresDivulgação

Publicado 07/05/2026 08:36

Rio - A Obramax, maior atacarejo de materiais de construção do país, está com mais de 3.280 vagas gratuitas no estado do Rio de Janeiro, entre cursos presenciais, on-line e intensivos voltados a trabalhadores de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas pela internet

Na capital fluminense, a programação do mês contempla formações voltadas à prática diária de quem atua na obra, com conteúdos alinhados às demandas atuais do setor. Entre os temas abordados estão instalações elétricas, sistemas hidráulicos, drywall, aplicação de cimento queimado, uso de ferramentas técnicas e preparação de superfícies, entre outros.

As capacitações presenciais acontecem nas lojas da Obramax em Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, Mesquita, Duque de Caxias e Niterói-Manilha, ampliando o acesso à qualificação técnica para profissionais da capital, da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana.

Já os cursos on-line permitem que profissionais de todo o país participem das formações à distância, com conteúdos estruturados para aplicação prática no dia a dia.

As formações são gratuitas, oferecem certificado de participação e são realizadas em parceria com fornecedores reconhecidos da indústria. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Cursos presenciais

- 16/05 – 9h às 14h – Benfica – Aplicação profissional de cimento queimado

- 16/05 – 9h às 14h – Jacarepaguá – Instalações hidráulicas

- 16/05 – 9h às 14h – Guadalupe – Drywall: montagem de estrutura

- 16/05 – 9h às 14h – Mesquita – Ferramentas de medição elétrica

- 16/05 – 9h às 14h – Duque de Caxias – Interruptores e tomadas

- 16/05 – 9h às 14h – Niterói-Manilha – Instalações elétricas residenciais seguras

- 30/05 – 9h às 14h – Benfica – Drywall: montagem de estrutura

- 30/05 – 9h às 14h – Jacarepaguá – Instalação de chuveiro elétrico e pressurizados

- 30/05 – 9h às 14h – Mesquita – Cimento queimado

- 30/05 – 9h às 14h – Guadalupe – Ferramentas de medição elétrica

- 30/05 – 9h às 14h – Duque de Caxias – Instalações hidráulicas

- 30/05 – 9h às 14h – Niterói-Manilha – Projetos elétricos



Cursos on-line

- 13/05 – 18h às 19h – Escolha Correta de Cabos para Instalação Elétrica

- 20/05 – 18h às 19h – Instalação de interruptores e tomadas

- 27/05 – 18h às 19h – Instalação de chuveiros, torneiras e aquecedores



Cursos Intensivos

- 06 a 08/05 – 9h às 18h – Duque de Caxias (RJ) – Especialista em Instalação Hidráulica

- 13 a 15/05 – 9h às 18h – Mesquita (RJ) – Especialista em Instalação Hidráulica

- 18 e 19/05 – 9h às 18h – Benfica (RJ) – Instalação de Pisos Vinílicos e Laminados

- 20 a 22/05 – 9h às 18h – Niterói-Manilha (RJ) – Instalação Hidráulica