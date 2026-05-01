Vagas são para as zonas Sul, Norte e Oeste do Rio Divulgação
Entre os benefícios oferecidos estão alimentação no local, assistência médica e odontológica, desconto em compras nas lojas, seguro de vida, participação nos lucros e resultados (PLR) e convênios diversos.
Os candidatos devem comparecer ao local com documentos pessoais (RG e CPF), carteira de trabalho, que pode ser física ou digital, e currículo impresso. Ao todo, serão distribuídas 400 senhas para atendimento. O Prezunic Benfica é situado na Avenida Dom Helder Câmara, 105.
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