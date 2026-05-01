Vagas são para as zonas Sul, Norte e Oeste do Rio - Divulgação

Vagas são para as zonas Sul, Norte e Oeste do Rio Divulgação

Publicado 01/05/2026 15:26

Rio - A rede de supermercados Prezunic promove um mutirão de empregos com 300 vagas efetivas para atuação nas zonas Sul, Norte e Oeste do Rio de Janeiro. O processo seletivo acontece na próxima quarta-feira (6), na unidade Benfica, a partir das 8h30.

As oportunidades são para operador de supermercado, operador de perecíveis, fiscal de prevenção de perdas, padeiro e açougueiro. Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo.



Entre os benefícios oferecidos estão alimentação no local, assistência médica e odontológica, desconto em compras nas lojas, seguro de vida, participação nos lucros e resultados (PLR) e convênios diversos.



Os candidatos devem comparecer ao local com documentos pessoais (RG e CPF), carteira de trabalho, que pode ser física ou digital, e currículo impresso. Ao todo, serão distribuídas 400 senhas para atendimento. O Prezunic Benfica é situado na Avenida Dom Helder Câmara, 105.