O setor do comércio fechou 19 525 postos formais de trabalhoFoto: Divulgação/PMR
País tem saldo de 613.373 empregos formais no 1º trimestre de 2026, revela Caged
Este é o menor resultado desde 2023
País tem saldo de 613.373 empregos formais no 1º trimestre de 2026, revela Caged
Este é o menor resultado desde 2023
Subprefeitura da Zona Norte oferece cursos gratuitos para capacitar ambulantes do Rio
Parceria com instituição de ensino promove aulas de marketing e de microempreendedor individual
Espaços da Juventude oferecem 3,5 mil vagas em cursos
Inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de abril
Rio começa a semana com mais de 5,6 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Firjan Senai abre mais de 11 mil vagas gratuitas em qualificação profissional
Aulas, com início entre abril e agosto, abrangem 74 cursos em diferentes formatos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.