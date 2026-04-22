Inscrições serão encerradas automaticamente assim que o número de vagas atingir o limite - Divulgação / Firjan Senai

Inscrições serão encerradas automaticamente assim que o número de vagas atingir o limiteDivulgação / Firjan Senai

Publicado 22/04/2026 12:04

Profissionais técnicos ou aqueles que estão em busca de melhores oportunidades já podem se inscrever em uma das 11.628 vagas gratuitas nas unidades Firjan Senai de todo o estado. As aulas, com início entre abril e agosto, abrangem 74 cursos em diferentes formatos (presencial, semipresencial e EAD).





As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. Para os cursos presenciais e semipresenciais, as inscrições devem ser realizadas presencialmente; já para os cursos EaD, as inscrições podem ser feitas online. Os detalhes estão disponíveis no edital na página da Firjan Senai As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas.

Ao todo, são 454 turmas nas áreas de Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Construção Civil, Controle e Processos Industriais, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Informação e Comunicação, Logística, Metalmecânica, Petróleo e Gás, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário.



Os cursos incluem áreas de alta empregabilidade, como Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Eletricista de Automóveis, Mecânico de Veículos Leves, Administrador de Banco de Dados, Programador, Produtor Audiovisual, Videomaker, Designer Gráfico Editorial, Web Designer UI/UX, Impermeabilizador, Operador de Processamento de Bebidas, Instalador de Sistemas Drywall, Pizzaiolo, Confeiteiro, entre outros.



Na Região Metropolitana do Rio, são oferecidas cerca de 5.659 vagas, distribuídas nas unidades Firjan Senai Benfica, Itaguaí, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Niterói, Nova Iguaçu, Santa Cruz, São Gonçalo, Sapucaí/DigiTech, Tijuca, Vicente de Carvalho e Vila Isabel.

As demais oportunidades estão no interior, nas unidades de Campos, Macaé, Pádua, Itaperuna, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Três Rios, Valença, Volta Redonda, Friburgo, Petrópolis e Região dos Lagos.

Pré-requisitos e inscrições

Para participar, os candidatos devem atender aos pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de possuir renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de autodeclaração.

Para aqueles que optarem pelos cursos EaD, é fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte das aulas será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia de ensino a distância.



Ajuda para conseguir emprego

Os alunos da Firjan Senai contam com o “Escritório de Carreira”, da Firjan Senai Sesi, que conecta, de forma personalizada, os estudantes às oportunidades de emprego na indústria — setor que possui o maior salário de admissão entre todos os segmentos da economia, segundo pesquisa da Firjan. Nos primeiros três meses do programa, sete em cada dez participantes conseguiram emprego.

O Escritório oferece ainda trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e promove feiras de empregabilidade. Os alunos devem procurar a própria unidade onde estão matriculados para participar das atividades.