Rio de Janeiro oferece vagas de formação, contratação, estágio, jovem aprendiz e oportunidades exclusivas para PCDs - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rio de Janeiro oferece vagas de formação, contratação, estágio, jovem aprendiz e oportunidades exclusivas para PCDsMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 20/04/2026 18:11

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 5.502 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

Nesta penúltima semana de abril, a cidade do Rio de Janeiro conta com 2.578 vagas de emprego disponíveis para o público em geral. Destas, 306 são reservadas para as pessoas com deficiência. Há oportunidades também para estágio em diversas áreas, segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE).



Os destaques da semana, em número de vagas, são os seguintes: para o público em geral, existem 48 postos para operador de teleatendimento, 30 postos para atendente de lanchonete, 29 para a função de doméstica, além de 1.800 vagas para operador de teleatendimento receptivo. Para o público PCD, há 50 vagas para atendente, 20 para arrumador e outras 20 para cumim. Para candidatos a estágio, 41 postos estão abertos, sendo 16 para estudantes de gastronomia, 8 para quem faz administração e 4 para quem cursa pedagogia, entre outras oportunidades. As 2.578 vagas existentes no total estão distribuídas por diferentes bairros e, destas, 2.278 estão abertas para aqueles que não têm experiência.

Interessados devem acessar o site para cadastrar o currículo. As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para o email: vagaspcd.smte@gmail.com.

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferece 1.231 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

A Região Metropolitana oferece de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484) para as funções de encarregado de obras e vidraceiro, que exigem experiência anterior e nível de escolaridade entre o Ensino Fundamental completo e o Ensino Médio completo.



Na mesma região também há oportunidades com remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para as funções de assentador de manilha, bombeiro hidráulico, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, pedreiro e serralheiro, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 148 vagas para diferentes funções e remunerações.



No Médio Paraíba, foram captadas 291 oportunidades, com remuneração média de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para diversas funções, como atendente de farmácia, balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, chefe de serviço de limpeza, clínico geral, cozinheiro geral, eletricista de manutenção industrial, instalador de antenas de TV, entre outras.



Já na Região Serrana, foram captadas 88 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos para as funções de auxiliar financeiro, auxiliar-geral de conservação de vias permanentes e auxiliar operacional de logística.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site

CIEE

O CIEE oferece 1.472 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para Jovem Aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no site

Mudes

A Fundação Mudes oferece nesta semana 204 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (46), ciências contábeis (15) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 20 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 12 no total e também 45 vagas para pessoas com deficiência (PcD). As 13 oportunidades para contratação CLT estão disponíveis para os ensino médio (2) e superior (11).

Para se candidatar, basta acessar o site

Iguá Rio







As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência (PcD) e para mulheres, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão.



A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).



As inscrições devem ser realizadas pela plataforma A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, está com processo seletivo aberto para 17 vagas de emprego na capital fluminense.As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência (PcD) e para mulheres, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão.A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy . Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp , onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia.