Interessados devem se candidatar no site do processo seletivo do Werner CoiffeurDivulgação

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A rede de salões de beleza Werner Coiffeur está com 46 novas vagas abertas para reforçar suas equipes em diversas unidades do Rio de Janeiro. As oportunidades estão distribuídas entre as zonas Norte, Oeste e Sul, com maior concentração nesta última. Entre as posições disponíveis estão manicure, cabeleireiro, recepção, copeiro, depiladora, podólogo, escovista, colorista, nail designer e profissionais para atuação completa no salão.
Com cerca de 40 anos de história, a rede é reconhecida pela valorização de desenvolvimento de seus profissionais e oferece possibilidades de crescimento na carreira. Os interessados podem se inscrever por meio do site de talentos do Werner Coiffeur.