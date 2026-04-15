Interessados devem se candidatar no site do processo seletivo do Werner CoiffeurDivulgação
Rede de salões de beleza abre vagas de emprego no Rio
Maior parte das oportunidades se concentra em unidades da Zona Sul
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Programa da Petrobras oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com a Firjan
Bolsa-auxílio oferecida pode chegar a R$ 858
Sesc lança curso técnico gratuito de produção de áudio e vídeo
Turmas terão início no segundo semestre
Empresa de seguros abre 40 vagas de emprego na área comercial
Inscrições podem ser realizadas nesta quinta (16) em Bonsucesso e Nova Iguaçu
Rio inicia semana com mais de 6.300 vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Faetec abrirá 200 vagas em cursos de qualificação profissional em Paraty
Inscrições começam na próxima quarta-feira (15) e serão feitas presencialmente
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