Interessados devem se candidatar no site do processo seletivo do Werner Coiffeur - Divulgação

Interessados devem se candidatar no site do processo seletivo do Werner CoiffeurDivulgação

Publicado 15/04/2026 11:35

A rede de salões de beleza Werner Coiffeur está com 46 novas vagas abertas para reforçar suas equipes em diversas unidades do Rio de Janeiro. As oportunidades estão distribuídas entre as zonas Norte, Oeste e Sul, com maior concentração nesta última. Entre as posições disponíveis estão manicure, cabeleireiro, recepção, copeiro, depiladora, podólogo, escovista, colorista, nail designer e profissionais para atuação completa no salão.