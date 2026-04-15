Cursos buscam ampliar oportunidades de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica - Hélio Melo/Firjan

Cursos buscam ampliar oportunidades de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômicaHélio Melo/Firjan

Publicado 15/04/2026 07:31

O Programa Autonomia e Renda Petrobras está com novo edital aberto, até o dia 23, para a oferta de 1.540 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional seis estados. No Rio de Janeiro, a iniciativa é realizada em parceria com a Firjan Senai.

Os cursos buscam ampliar oportunidades de formação e empregabilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com foco nas demandas do setor industrial, especialmente nas áreas relacionadas ao segmento de Óleo e Gás.



As qualificações profissionais contemplam diversas áreas industriais e foram estruturados para atender às necessidades reais do mercado de trabalho da indústria. Entre as opções disponíveis estão Caldeiraria, Montador de Andaimes, Formas e Escoramento, Operador de Hidrojato, Pintor Industrial, Sinaleiro Amarrador e muitos outros. Os interessados devem consultar o edital no site do Programa para verificar os cursos disponíveis, carga horária e localidades de oferta.