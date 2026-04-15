Cursos buscam ampliar oportunidades de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômicaHélio Melo/Firjan

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O Programa Autonomia e Renda Petrobras está com novo edital aberto, até o dia 23, para a oferta de 1.540 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional seis estados. No Rio de Janeiro, a iniciativa é realizada em parceria com a Firjan Senai.
Os cursos buscam ampliar oportunidades de formação e empregabilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com foco nas demandas do setor industrial, especialmente nas áreas relacionadas ao segmento de Óleo e Gás. 

As qualificações profissionais contemplam diversas áreas industriais e foram estruturados para atender às necessidades reais do mercado de trabalho da indústria. Entre as opções disponíveis estão Caldeiraria, Montador de Andaimes, Formas e Escoramento, Operador de Hidrojato, Pintor Industrial, Sinaleiro Amarrador e muitos outros. Os interessados devem consultar o edital no site do Programa para verificar os cursos disponíveis, carga horária e localidades de oferta.
As vagas estão distribuídas em diferentes municípios localizados no entorno das operações da Petrobras. Para participar, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em edital, incluindo residência nas regiões de abrangência do Programa. Além disso, pessoas minorizadas, como mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência (PCDs), são priorizadas no processo de seleção.

O programa oferece apoio financeiro aos participantes, que têm direito à uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 660. Para mulheres com filhos de até 11 anos completos, o valor da bolsa é de R$ 858, como forma de apoiar a permanência e a conclusão dos estudos.

Além da formação técnica,os cursos oferecem carga horária dedicada às oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), metodologia voltada ao fortalecimento de competências socioemocionais, fundamentais para o aumento da empregabilidade e para o desenvolvimento pessoal dos participantes.

Para se inscrever gratuitamente, acesse o edital no site www.autonomiaerenda.com.br/editais.