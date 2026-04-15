Cursos buscam ampliar oportunidades de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômicaHélio Melo/Firjan
As qualificações profissionais contemplam diversas áreas industriais e foram estruturados para atender às necessidades reais do mercado de trabalho da indústria. Entre as opções disponíveis estão Caldeiraria, Montador de Andaimes, Formas e Escoramento, Operador de Hidrojato, Pintor Industrial, Sinaleiro Amarrador e muitos outros. Os interessados devem consultar o edital no site do Programa para verificar os cursos disponíveis, carga horária e localidades de oferta.
O programa oferece apoio financeiro aos participantes, que têm direito à uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 660. Para mulheres com filhos de até 11 anos completos, o valor da bolsa é de R$ 858, como forma de apoiar a permanência e a conclusão dos estudos.
Além da formação técnica,os cursos oferecem carga horária dedicada às oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), metodologia voltada ao fortalecimento de competências socioemocionais, fundamentais para o aumento da empregabilidade e para o desenvolvimento pessoal dos participantes.
Para se inscrever gratuitamente, acesse o edital no site www.autonomiaerenda.com.br/editais.
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