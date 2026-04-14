Publicado 14/04/2026 09:42

Rio - A Sinaf Seguros está com inscrições abertas para preencher 40 vagas na área comercial. As oportunidades são inclusivas, com remuneração comissionada e benefícios, distribuídas entre as unidades de Bonsucesso, Campo Grande, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Niterói. Os interessados podem comparecer, nesta quinta-feira (16), às unidades de Bonsucesso e Nova Iguaçu, às 9h30.

As vagas disponíveis são para o cargo de vendedor externo, com atuação na prospecção e atendimento a clientes.

Para participar do processo seletivo, é necessário possuir Ensino Médio completo, boa comunicação e disponibilidade de horário. Experiência prévia na área comercial ou de vendas será considerada um diferencial.

A empresa oferece salário comissionado, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica e funeral, assistência odontológica, auxílio-creche e bônus por resultado.



Os interessados devem comparecer com documento de identidade e CPF nos seguintes endereços: Rua Cardoso de Moraes, 221, em Bonsucesso, ou Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, 142, no Centro de Nova Iguaçu.