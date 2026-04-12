Inscrições no programa de bolsas de estudo da Fundação Lemann vão até 11 de maioReprodução

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Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Bolsa Complementar Alcance, iniciativa da Fundação Lemann, com apoio do Fundo Baobá, voltada para estudantes brasileiros que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas e estão matriculados em programas de mestrado ou doutorado em universidades no exterior. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de maio.
A bolsa tem como objetivo apoiar esses estudantes com recursos para despesas essenciais durante o período de estudos, como transporte, alimentação, material acadêmico, equipamentos, mensalidades universitárias e outros gastos relacionados ao seu cotidiano acadêmico. A proposta é contribuir para maior segurança e estabilidade financeira durante a formação e garantir a permanência desses alunos em espaços internacionais de excelência.

O edital integra um conjunto de iniciativas Alcance, programa apoiado pela Fundação Lemann que busca promover equidade étnico-racial no acesso à pós-graduação internacional, com foco na valorização de trajetórias diversas e no fortalecimento de lideranças comprometidas com o avanço do país. Desde o ano passado, a oferta de bolsas complementares conta com a parceria do Fundo Baobá.

Requisitos para participar

Os candidatos precisam se autodeclarar como pretos, pardos ou indígenas, serem brasileiros natos ou naturalizados e estudantes de programas de mestrado e doutorado presenciais em espaços acadêmicos de excelência, como as universidades de Stanford, Oxford, Harvard, Cambridge, o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e o Imperial College London. A lista completa de universidades pode ser verificada no edital.

Os cursos contemplados pelas bolsas são:

- STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática);
- políticas públicas/governo, educação;
- MBAs (Master in Business Administration);
- JDs (Juris Doctor);
- LLMs (Latin Legum Magister).

Os interessados devem estar matriculados, com carta de aceite ou em estágio avançado do processo seletivo em programa de carga completa. Alunos em programas de intercâmbio, fellowships e doutorado-sanduíche não são elegíveis. Os critérios para selecionar os alunos são baseados em trajetória pessoal, informações socioeconômicas e motivação de participar do desenvolvimento do Brasil.

A bolsa tem o valor de US$ 7 mil, e é relativa a um período de 12 meses a partir de 2026, com a possibilidade de solicitar renovação em editais subsequentes. As pessoas selecionadas também terão acompanhamento psicológico e acesso a eventos de conexão, promovidos pela Fundação Lemann e pelo Fundo Baobá, e ao Brasil on Campus, comunidade de brasileiros em universidades no exterior idealizada pela Fundação.

Os interessados devem se inscrever por meio de formulário.