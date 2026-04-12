Inscrições no programa de bolsas de estudo da Fundação Lemann vão até 11 de maio - Reprodução

Inscrições no programa de bolsas de estudo da Fundação Lemann vão até 11 de maioReprodução

Publicado 12/04/2026 05:00 | Atualizado 12/04/2026 08:55

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Bolsa Complementar Alcance, iniciativa da Fundação Lemann, com apoio do Fundo Baobá, voltada para estudantes brasileiros que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas e estão matriculados em programas de mestrado ou doutorado em universidades no exterior. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de maio.





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Requisitos para participar



Os candidatos precisam se autodeclarar como pretos, pardos ou indígenas, serem brasileiros natos ou naturalizados e estudantes de programas de mestrado e doutorado presenciais em espaços acadêmicos de excelência, como as universidades de Stanford, Oxford, Harvard, Cambridge, o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e o Imperial College London. A lista completa de universidades pode ser verificada no edital.



Os cursos contemplados pelas bolsas são:



- STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática); A bolsa tem como objetivo apoiar esses estudantes com recursos para despesas essenciais durante o período de estudos, como transporte, alimentação, material acadêmico, equipamentos, mensalidades universitárias e outros gastos relacionados ao seu cotidiano acadêmico. A proposta é contribuir para maior segurança e estabilidade financeira durante a formação e garantir a permanência desses alunos em espaços internacionais de excelência. edital integra um conjunto de iniciativas Alcance, programa apoiado pela Fundação Lemann que busca promover equidade étnico-racial no acesso à pós-graduação internacional, com foco na valorização de trajetórias diversas e no fortalecimento de lideranças comprometidas com o avanço do país. Desde o ano passado, a oferta de bolsas complementares conta com a parceria do Fundo Baobá.Os candidatos precisam se autodeclarar como pretos, pardos ou indígenas, serem brasileiros natos ou naturalizados e estudantes de programas de mestrado e doutorado presenciais em espaços acadêmicos de excelência, como as universidades de Stanford, Oxford, Harvard, Cambridge, o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e o Imperial College London. A lista completa de universidades pode ser verificada no edital.Os cursos contemplados pelas bolsas são:- STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática);

- políticas públicas/governo, educação;

- MBAs (Master in Business Administration);

- JDs (Juris Doctor);