Inscrições no programa de bolsas de estudo da Fundação Lemann vão até 11 de maioReprodução
O edital integra um conjunto de iniciativas Alcance, programa apoiado pela Fundação Lemann que busca promover equidade étnico-racial no acesso à pós-graduação internacional, com foco na valorização de trajetórias diversas e no fortalecimento de lideranças comprometidas com o avanço do país. Desde o ano passado, a oferta de bolsas complementares conta com a parceria do Fundo Baobá.
Requisitos para participar
Os candidatos precisam se autodeclarar como pretos, pardos ou indígenas, serem brasileiros natos ou naturalizados e estudantes de programas de mestrado e doutorado presenciais em espaços acadêmicos de excelência, como as universidades de Stanford, Oxford, Harvard, Cambridge, o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e o Imperial College London. A lista completa de universidades pode ser verificada no edital.
Os cursos contemplados pelas bolsas são:
- STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática);
Os interessados devem estar matriculados, com carta de aceite ou em estágio avançado do processo seletivo em programa de carga completa. Alunos em programas de intercâmbio, fellowships e doutorado-sanduíche não são elegíveis. Os critérios para selecionar os alunos são baseados em trajetória pessoal, informações socioeconômicas e motivação de participar do desenvolvimento do Brasil.
A bolsa tem o valor de US$ 7 mil, e é relativa a um período de 12 meses a partir de 2026, com a possibilidade de solicitar renovação em editais subsequentes. As pessoas selecionadas também terão acompanhamento psicológico e acesso a eventos de conexão, promovidos pela Fundação Lemann e pelo Fundo Baobá, e ao Brasil on Campus, comunidade de brasileiros em universidades no exterior idealizada pela Fundação.
Os interessados devem se inscrever por meio de formulário.
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