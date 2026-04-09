Interessados em utilizar a Sala do Empreendedor devem fazer agendamento pelo WhatsAppSMTE/Divulgação
Jacarepaguá ganha Sala do Empreendedor
Espaço vai apoiar quem já tem ou desejar abrir um negócio
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