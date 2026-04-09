Interessados em utilizar a Sala do Empreendedor devem fazer agendamento pelo WhatsApp - SMTE/Divulgação

Interessados em utilizar a Sala do Empreendedor devem fazer agendamento pelo WhatsAppSMTE/Divulgação

Publicado 09/04/2026 17:02

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) inaugura na próxima segunda-feira , 13, uma nova Sala do Empreendedor na cidade. A unidade funcionará na Central do Trabalhador de Jacarepaguá, localizada na Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248.

O espaço foi criado para apoiar, orientar e qualificar pessoas que já possuem um negócio ou que sonham em empreender. A iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae Rio e integra o programa Empreenda Rio, que fortalece o empreendedorismo como ferramenta de geração de renda e desenvolvimento econômico na capital.

Com a nova unidade, a SMTE passa a contar com sete Salas do Empreendedor em funcionamento, distribuídas em diferentes regiões da cidade, ampliando o acesso da população a serviços gratuitos e orientação especializada.

Nas Salas do Empreendedor, os cidadãos podem abrir e dar baixa no MEI, emitir o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), realizar alterações cadastrais, parcelar dívidas e acessar outros serviços voltados à formalização e regularização de pequenos negócios. Tudo de forma gratuita.

Para utilizar os serviços oferecidos pela SMTE nas Salas do Empreendedor, é necessário realizar agendamento pelo whatsApp (21) 9 8682-3717.

