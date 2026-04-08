A RD Saúde, das redes de farmácias Raia e Drogasil, está com mais de 100 oportunidades abertas para contratação imediata no Rio de Janeiro. Entre as vagas disponíveis nas farmácias, há 79 para o cargo de atendente, função que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia. Os selecionados atuarão em unidades no Estado.
Na área de logística, 35 vagas para o centro de distribuição da empresa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As oportunidades são para as seguintes funções:
- Ajudante de Motorista (4 vagas);
- Assistente de Administração Logística (1);
- Auxiliar de Reposição Logística (19);
- Coordenador de CD – Operação Logística (1);
- Motorista (4);
- Operador de Empilhadeira (1);
- Supervisor de CD – Operação Logística (5)
As inscrições podem ser feitas diretamente no site da empresa, no endereço. Basta digitar a cidade e o estado de interesse no campo de busca. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp (11) 97209-9086.
Benefícios oferecidos
- Programa de participação nos resultados;
- Trilha de carreira;
- Convênio com empresas parceiras;
- Graduação em Farmácia;
- Vale transporte ou fretado;
- Vale refeição e/ou alimentação;
- Cesta de Natal;
- Benefício farmácia e vacinação;
-Assistência odontológica;
- Assistência médica e telemedicina;
-Auxílio academia;
- Licença maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias)
- Kit bebê para mamães na RD Saúde;
- Day off de aniversário (incluindo dos filhos);
- Vale presente de aniversário;
- Universidade com cursos para colaborador e família;
- Vale presença;
- Consultoria de planejamento e organização financeira.
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