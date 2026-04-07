Casa da Juventude do Centro fica na Rua Camerino, 28 - JuvRio/Divulgação

Casa da Juventude do Centro fica na Rua Camerino, 28JuvRio/Divulgação

Publicado 07/04/2026 09:49

A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JuvRio) está com inscrições abertas até o dia 18 para o curso “Providência Bilíngue – Curso Comunitário de Inglês na Pequena África”, oferecido em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso de jovens ao ensino de inglês.





Para participar, é preciso ter entre 15 e 29 anos. As aulas serão realizadas entre abril e junho, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, na Casa da Juventude Centro. Ao todo, são oferecidas 60 vagas — 30 para o nível básico e 30 para o intermediário.



As inscrições para o nível básico devem ser feitas pelo link

As aulas serão ministradas por cerca de 30 estudantes estrangeiros voluntários em intercâmbio, oriundos de países como Estados Unidos, França, Alemanha e Portugal. Há turmas nos níveis básico e intermediário, e não é necessário ter conhecimento prévio de inglês para ingressar no nível básico.Para participar, é preciso ter entre 15 e 29 anos. As aulas serão realizadas entre abril e junho, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, na Casa da Juventude Centro. Ao todo, são oferecidas 60 vagas — 30 para o nível básico e 30 para o intermediário.As inscrições para o nível básico devem ser feitas pelo link https://tr.ee/WO1XLx-g03 . Quem tem interesse no nível avançado deve acessar https://tr.ee/iU1MpQMMm6

A Casa da Juventude está localizada na Rua Camerino, 28, na Gamboa.