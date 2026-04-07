A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JuvRio) está com inscrições abertas até o dia 18 para o curso “Providência Bilíngue – Curso Comunitário de Inglês na Pequena África”, oferecido em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso de jovens ao ensino de inglês.
As aulas serão ministradas por cerca de 30 estudantes estrangeiros voluntários em intercâmbio, oriundos de países como Estados Unidos, França, Alemanha e Portugal. Há turmas nos níveis básico e intermediário, e não é necessário ter conhecimento prévio de inglês para ingressar no nível básico.
Para participar, é preciso ter entre 15 e 29 anos. As aulas serão realizadas entre abril e junho, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, na Casa da Juventude Centro. Ao todo, são oferecidas 60 vagas — 30 para o nível básico e 30 para o intermediário.
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