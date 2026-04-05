O Trabalha Rio promove o contato entre as empresas com vagas de emprego e o cidadão - SMTE/Divulgação

O Trabalha Rio promove o contato entre as empresas com vagas de emprego e o cidadãoSMTE/Divulgação

Publicado 05/04/2026 05:00

A van do Trabalha Rio, programa da da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), fará nesta semana o cadastramento de curriculos em sete bairros cariocas. A iniciativa da pasta presta atendimento gratuito para quem procura emprego na cidade, possibilitando o cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Prefeitura, além do encaminhamento de candidatos para entrevistas.



A agenda semanal itinerante começa nesta segunda-feira, 6, com o posto móvel cadastrando currículos na Casa de Caridade Pai de Angola, na Rua Ramiro Magalhães, 745 fds, no Engenho de Dentro. Na terça-feira, 7, a ação prossegue na Estrada dos Bandeirantes, 24.310, em Vargem Grande. No dia seguinte, 8, a equipe atenderá na Cozinha Comunitária Yuri Reis, na Rua Caraiba, 808, em Rocha Miranda.

A van da SMTE estará na quinta-feira, 9, no Conjunto Amazonas, na Rua Soldado Francisco Savastana, 350, em Campo Grande. Na sexta-feira, 10, haverá atendimento em dois locais: no Ministério Pão da Vida, na Rua Pinto de Campos, 244, em Bento Ribeiro; e na Cozinha Comunitária Maria Alice, na Rua José Silton Pinheiro, 51, na Urucânia. Encerrando a semana, no sábado, 10, o Trabalha Rio estará na Clínica da Família Olímpia Esteves, na Rua Olímpia Esteves s/nº, em Padre Miguel.

O horário de atendimento da unidade móvel será das 10h às 14h, exceto na segunda-feira e no sábado, quando o serviço estará disponível das 9h às 12h e das 8h às 13h, respectivamente.



Os interessados no atendimento do posto volante do Trabalha Rio ou nos postos fixos abaixo devem comparecer levando documento de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e currículo, se possível.



Postos fixos:



- Cidade Nova: Rua Afonso Cavalcanti, 455 - prédio anexo da prefeitura;

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad);

- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 26);

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.