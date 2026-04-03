Candidatos selecionados atuarão em filiais do Prezunic no Rio - Prezunic/Divulgação

Candidatos selecionados atuarão em filiais do Prezunic no RioPrezunic/Divulgação

Publicado 03/04/2026 05:00

A rede de supermercados Prezunic realiza na quarta-feira, 8, processo seletivo com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs). Ao todo, serão oferecidas 20 oportunidades para atuação em diferentes unidades da rede no Rio de Janeiro.



A ação acontece a partir das 9h e contará com três pontos de atendimento, distribuídos estrategicamente para facilitar o acesso dos candidatos, de acordo com a região de interesse. Em cada local, serão distribuídas 35 senhas para atendimento.

As vagas são para os cargos de Operador de Loja e Operador de Supermercado, com oportunidades em lojas localizadas nas zonas Norte, Sul e Oeste, além dos bairros de Jacarepaguá e Centro do Rio. Para participar do processo seletivo, é necessário ter Ensino Fundamental completo.



Os interessados devem comparecer a um dos locais de atendimento levando RG, CPF, Carteira de Trabalho (física ou digital) e laudo médico atualizado. Entre os benefícios oferecidos pela rede estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, Participação nos Lucros e Resultados (PPLR), convênios diversos e desconto em compras nas lojas Prezunic e Spid, além de oportunidades de desenvolvimento profissional.



Pontos de atendimento



Em cada ponto serão distribuídas 35 senhas. O atendimento começa a partir das 9h. Confira os locais:



- Zona Oeste e Jacarepaguá: filial Taquara, na Estrada dos Bandeirantes, 105.

- Zona Sul: filial Botafogo, na Rua General Polidoro, 260.

- Zona Norte e Centro: filial Méier, na Rua Dias da Cruz, 579.