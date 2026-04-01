Novos limites do Minha Casa, Minha Vida beneficiarão 87,5 mil famílias com redução nas taxas de juros - Ricardo Stuckert/PR

Novos limites do Minha Casa, Minha Vida beneficiarão 87,5 mil famílias com redução nas taxas de jurosRicardo Stuckert/PR

Publicado 01/04/2026 11:14

O governo federal atualizou os limites de renda bruta familiar admitidos para famílias atendidas pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com a publicação de portaria nesta quarta-feira, 1º, no Diário Oficial da União. Os novos valores foram aprovados pelo Conselho Curador do FGTS no dia 24 de março, ocasião em que também foi aprovado o teto do valor dos imóveis que se enquadram nas faixas 3 e 4 do programa.

A portaria traz os novos valores limites de renda bruta familiar admitidos pelo Minha Casa, Minha Vida para atendimento às famílias residentes em áreas urbanas. O programa também passa a atender famílias residentes em áreas rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 162,5 mil.



As faixas do Minha Casa, Minha Vida passam a considerar os seguintes valores:



Famílias residentes em áreas urbanas

- Faixa 1: renda bruta familiar mensal até R$ 3.200;

- Faixa 2: de R$ 3.200,01 até R$ 5 mil;

- Faixa 3: de R$ 5.000,01 até R$ 9.600;

- Faixa 4: de R$ 9.600,01 até R$ 13 mil.



Famílias residentes em áreas rurais

- Faixa 1: renda bruta familiar anual até R$ 50 mil;

- Faixa 2: de R$ 50.000,01 até R$ 70.900;

- Faixa 3: de R$ 70.900,01 até R$ 134 mil.



Juros menores

A atualização da Faixa 1 para residentes em áreas urbanas permite que, mesmo com o reajuste do salário mínimo que entrou em vigor este ano, para R$ 1.621, o patamar se situe próximo a dois salários mínimos. Na prática, famílias cuja renda é de cerca de R$ 2.900, menos de dois salários mínimos no valor atual — que estavam enquadradas na faixa 2 do programa —, passam agora para a faixa 1. Com isso, essas famílias terão acesso a juros mais baixos e assim sucessivamente.



Com os novos limites das faixas, ao menos 87,5 mil famílias brasileiras serão beneficiadas com a redução nas taxas de juros em seu financiamento habitacional. Cerca de 31,3 mil famílias serão incluídas na faixa 3 do programa, e outras 8,2 mil famílias da classe média terão acesso ao Minha Casa, Minha Vida pela faixa 4.



A partir dos novos valores, uma família com renda mensal de R$ 4.900 migrará da faixa 3 para faixa 2. Com isso, a taxa de juros cairá de 7,66% para 6,5% ao ano e ampliará a capacidade de financiamento de R$ 178 mil para R$ 202 mil.



Teto

O teto do valor dos imóveis das faixas 3 e 4 foi ampliado, de R$ 350 mil para R$ 400 mil e de R$ 500 mil para R$ 600 mil, respectivamente. O valor máximo dos imóveis nas faixas 1 e 2 já tinha sido aprovado em 2025 e entrou em vigor em janeiro.