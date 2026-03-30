Vagas são destinadas para o ensino médio, jovem aprendiz, CLT, técnico e estágioReprodução
Já para a procura por estágio, há o total de 41 vagas voltadas para estudantes de ciência da computação, ciências contábeis, administração, direito, pedagogia, arquitetura, gestão de recursos humanos, engenharia, psicologia e gastronomia.
O total das vagas de trabalho disponíveis no Rio nesta semana pode ser consultado no site.
No Médio Paraíba, foram captadas 255 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo. Já na Região Serrana, foram captadas 204 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos, para a posição de supervisor de produção química, supervisor de vendas e técnico de enfermagem do trabalho.
Em Barra Mansa, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Contabilidade (2), Marketing (1), Pedagogia (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).
Em Resende, são 22 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (17).
Em Campos, são 112 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Direito (4), Educação Física (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (5), Informática (3), Nutrição (2), Pedagogia (59) e Psicologia (19).
Em Macaé, são 33 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (19), Contabilidade (1), Educação Física (1), Gastronomia (4), Marketing (1), Meio Ambiente (1), Pedagogia (3), Produção Mecânica (1) e Turismo e Hotelaria (2).
Em Niterói, são 36 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (12), Agropecuária (1), Biomedicina (1), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (1), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (1), Gastronomia (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (5).
Em Nova Friburgo, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Educação Física (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (2).
Em Nova Iguaçu, são 31 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (12), Comunicação (6), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (3), Educação Física (1), Informática (2) e Pedagogia (3).
Em Duque de Caxias, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Construção Civil (1), Direito (1), Marketing (1), Pedagogia (2) e Química (1).
Em Petrópolis, são 53 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (7), Comunicação (1), Direito (1), Marketing (1), Pedagogia (40), Produção Mecânica (1), Recursos Humanos (1) e Serviço Social (1).
Em Três Rios, são 4 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3) e Enfermagem (1).
Em Teresópolis, são 25 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Comunicação (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Pedagogia (13).
Em Barra Mansa, são 37 vagas distribuídas entre Aprendiz (25), Ensino Médio (10) e Técnico em Administração (2).
Em Resende, há 1 vaga para Aprendiz.
Em Campos, são 59 vagas distribuídas entre Aprendiz (15), Ensino Médio (25), Técnico em Administração (5), Técnico em Agropecuária (1), Técnico em Informática (1) e Técnico em Saúde (12).
Em Macaé, são 49 vagas distribuídas entre Aprendiz (33), Ensino Médio (14), Técnico em Administração (1) e Técnico em Mecânica (1).
Em Niterói, são 66 vagas distribuídas entre Aprendiz (41), Ensino Médio (21), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Educação (3).
Em Nova Friburgo, são 38 vagas distribuídas entre Aprendiz (10), Ensino Médio (27) e Técnico em Saúde (1).
Em Nova Iguaçu, são 19 vagas distribuídas entre Aprendiz (13), Ensino Médio (4), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).
Em Duque de Caxias, são 6 vagas distribuídas entre Aprendiz (4) e Ensino Médio (2).
Em Petrópolis, são 19 vagas distribuídas entre Aprendiz (13) e Ensino Médio (6).
Em Três Rios, são 2 vagas distribuídas entre Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).
Em Teresópolis, são 2 vagas para Aprendiz.
Durante o evento, será feito o cadastro no banco de dados da instituição, com encaminhamento para mais de 400 oportunidades, entre vagas de estágio, Jovem Aprendiz, posições CLT e PJ, além de oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Entre os destaques, há oportunidades de estágio nas áreas de Engenharia, Gastronomia, Letras, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI), contemplando diferentes perfis de formação.
Já as vagas profissionais, em regime CLT e PJ, incluem funções como atendente, cozinheiro(a), costureiro(a), padeiro(a), vendedor(a) e auxiliar de coleta laboratorial, entre outras oportunidades em diferentes áreas de atuação.
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