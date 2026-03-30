Vagas são destinadas para o ensino médio, jovem aprendiz, CLT, técnico e estágio - Reprodução

Vagas são destinadas para o ensino médio, jovem aprendiz, CLT, técnico e estágioReprodução

Publicado 30/03/2026 18:38

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 5.781 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

Neste fim de março, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda divulga 2.553 vagas para o público em geral e 19 para pessoas com deficiência, além de vagas para estágios.

Vagas destinadas ao público em geral, são 15 postos para camareira, 5 para auxiliar de governança e outros 5 para auxiliar de rouparia. Para o público PCD, cuja queda no número de ofertas de vagas pode ser atribuída às contratações realizadas nas últimas semanas, existem hoje 9 oportunidades para empacotador, 6 para repositor de mercearia e 2 para recepcionista.





Já para a procura por estágio, há o total de 41 vagas voltadas para estudantes de ciência da computação, ciências contábeis, administração, direito, pedagogia, arquitetura, gestão de recursos humanos, engenharia, psicologia e gastronomia.



O total das vagas de trabalho disponíveis no Rio nesta semana pode ser consultado no Quem não tem experiência, pode concorrer a 2.134 vagas, entre elas 1.800 oferecidas para operador de teleatendimento receptivo, 14 para mecânico e 4 para auxiliar de andares/arrumador de hotel, entre outras oportunidades.Já para a procura por estágio, há o total de 41 vagas voltadas para estudantes de ciência da computação, ciências contábeis, administração, direito, pedagogia, arquitetura, gestão de recursos humanos, engenharia, psicologia e gastronomia.O total das vagas de trabalho disponíveis no Rio nesta semana pode ser consultado no site

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferece 1.044 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.



Na Região Metropolitana há vagas com remuneração de até quatro salários mínimos (R$ 6.484) para a função de vidraceiro colocador de vidros, que exige experiência anterior e o Ensino Fundamental completo. Também há oportunidades com salários que variam de R$ 3.242 a R$ 4.863, para as funções de encarregado de obras, assentador de manilha, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, pedreiro, vigia e serralheiro, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 74 vagas para diferentes funções e remunerações.



No Médio Paraíba, foram captadas 255 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo. Já na Região Serrana, foram captadas 204 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos, para a posição de supervisor de produção química, supervisor de vendas e técnico de enfermagem do trabalho.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.784 oportunidades de estágio, sendo 943 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, são 592 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (223), Arquitetura e Urbanismo (23), Arquivologia (2), Artes (1), Biomedicina (2), Comércio Exterior (1), Comunicação (15), Construção Civil (21), Contabilidade (36), Design (15), Direito (60), Educação Física (4), Elétrica/Eletrônica (14), Engenharia Ambiental (3), Engenharia de Petróleo e Gás (1), Engenharia de Produção (8), Farmácia (20), Financeiro (2), Gastronomia (8), Indústria (2), Informática (12), Licenciatura (1), Marketing (18), Medicina Veterinária (1), Nutrição (4), Pedagogia (80), Produção Mecânica (2), Psicologia (4), Química (2), Recursos Humanos (2), Segurança (11), Telecomunicações (1), Transportes (1).



Em Barra Mansa, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Contabilidade (2), Marketing (1), Pedagogia (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).



Em Resende, são 22 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (17).



Em Campos, são 112 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Direito (4), Educação Física (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (5), Informática (3), Nutrição (2), Pedagogia (59) e Psicologia (19).



Em Macaé, são 33 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (19), Contabilidade (1), Educação Física (1), Gastronomia (4), Marketing (1), Meio Ambiente (1), Pedagogia (3), Produção Mecânica (1) e Turismo e Hotelaria (2).



Em Niterói, são 36 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (12), Agropecuária (1), Biomedicina (1), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (1), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (1), Gastronomia (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (5).



Em Nova Friburgo, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Educação Física (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (2).



Em Nova Iguaçu, são 31 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (12), Comunicação (6), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (3), Educação Física (1), Informática (2) e Pedagogia (3).



Em Duque de Caxias, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Construção Civil (1), Direito (1), Marketing (1), Pedagogia (2) e Química (1).



Em Petrópolis, são 53 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (7), Comunicação (1), Direito (1), Marketing (1), Pedagogia (40), Produção Mecânica (1), Recursos Humanos (1) e Serviço Social (1).



Em Três Rios, são 4 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3) e Enfermagem (1).



Em Teresópolis, são 25 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Comunicação (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Pedagogia (13).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 825 vagas.

No Rio de Janeiro, são 526 vagas distribuídas entre Aprendiz (213), Ensino Médio (235), Técnico em Administração (47), Técnico em Construção Civil (3), Técnico em Elétrica/Eletrônica (11), Técnico em Estética (1), Técnico em Mecânica (7), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (4) e Técnico em Segurança (3).



Em Barra Mansa, são 37 vagas distribuídas entre Aprendiz (25), Ensino Médio (10) e Técnico em Administração (2).



Em Resende, há 1 vaga para Aprendiz.



Em Campos, são 59 vagas distribuídas entre Aprendiz (15), Ensino Médio (25), Técnico em Administração (5), Técnico em Agropecuária (1), Técnico em Informática (1) e Técnico em Saúde (12).



Em Macaé, são 49 vagas distribuídas entre Aprendiz (33), Ensino Médio (14), Técnico em Administração (1) e Técnico em Mecânica (1).



Em Niterói, são 66 vagas distribuídas entre Aprendiz (41), Ensino Médio (21), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Educação (3).



Em Nova Friburgo, são 38 vagas distribuídas entre Aprendiz (10), Ensino Médio (27) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, são 19 vagas distribuídas entre Aprendiz (13), Ensino Médio (4), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Duque de Caxias, são 6 vagas distribuídas entre Aprendiz (4) e Ensino Médio (2).



Em Petrópolis, são 19 vagas distribuídas entre Aprendiz (13) e Ensino Médio (6).



Em Três Rios, são 2 vagas distribuídas entre Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).



Em Teresópolis, são 2 vagas para Aprendiz.

Mudes





Durante o evento, será feito o cadastro no banco de dados da instituição, com encaminhamento para mais de 400 oportunidades, entre vagas de estágio, Jovem Aprendiz, posições CLT e PJ, além de oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).



Entre os destaques, há oportunidades de estágio nas áreas de Engenharia, Gastronomia, Letras, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI), contemplando diferentes perfis de formação.



Já as vagas profissionais, em regime CLT e PJ, incluem funções como atendente, cozinheiro(a), costureiro(a), padeiro(a), vendedor(a) e auxiliar de coleta laboratorial, entre outras oportunidades em diferentes áreas de atuação.



Mais informações no A Fundação Mudes, em parceria com o VLT Carioca, realiza nesta terça-feira, 31, das 8h às 15h, no Terminal Gentileza, a 2ª edição do Conecta Mudes. A iniciativa reúne cadastro, oficinas de capacitação e encaminhamento para oportunidades, voltadas a jovens e adultos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.Durante o evento, será feito o cadastro no banco de dados da instituição, com encaminhamento para mais de 400 oportunidades, entre vagas de estágio, Jovem Aprendiz, posições CLT e PJ, além de oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).Entre os destaques, há oportunidades de estágio nas áreas de Engenharia, Gastronomia, Letras, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI), contemplando diferentes perfis de formação.Já as vagas profissionais, em regime CLT e PJ, incluem funções como atendente, cozinheiro(a), costureiro(a), padeiro(a), vendedor(a) e auxiliar de coleta laboratorial, entre outras oportunidades em diferentes áreas de atuação.Mais informações no site