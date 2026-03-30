As inscrições são para pessoas pretas e pardasDivulgação

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A Construtora Tenda, empresa do setor imobiliário, está com inscrições abertas para o programa de estágio 2026. A iniciativa é afirmativa e destinada exclusivamente a pessoas pretas e pardas, com 38 vagas distribuídas em nove estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de abril exclusivamente pelo site.

As vagas são para a área corporativa e estão abertas para estudantes de graduação com previsão de formatura entre o primeiro e o segundo semestre de 2028, nos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharias correlatas, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Psicologia e Tecnologia em Construção Civil.

Os selecionados receberão bolsa de R$ 1.500, além de um pacote completo de benefícios que inclui Vale Refeição, Auxílio Transporte, Home Office (2 dias por semana), Day Off no aniversário, Wellhub, Seguro de Vida, Programa Gestante, Apoio Maternidade, Apoio Paternidade e acesso ao Dr. Consulta (Alô Viva Bem).As admissões estão previstas para abril e maio de 2026.

O programa é conduzido em parceria com a Academia do Universitário (AU), referência em desenvolvimento de programas de estágio para grandes empresas. Mais do que preencher vagas, a Tenda quer identificar e desenvolver talentos que construam carreira dentro da companhia. Para muitos jovens, o estágio se torna o primeiro passo de uma trajetória profissional de longo prazo na empresa.

Diversidade como prática, não como discurso

O programa reflete o compromisso da empresa com diversidade e inclusão no dia a dia — não apenas nas políticas, mas na cultura e na forma de trabalhar. Quem chega à empresa costuma se surpreender com o ambiente colaborativo, o espaço para aprender e a dinâmica diferente do que se imagina para o setor de construção civil.
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