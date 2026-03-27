Iniciativa da secretaria busca apoiar o empreendedorismo feminino - Reprodução

Iniciativa da secretaria busca apoiar o empreendedorismo femininoReprodução

Publicado 27/03/2026 19:05

A Secretaria Estadual da Mulher (SEM) participa neste sábado, 28, do Festival Conectadas, na quadra da escola de samba Caprichosos de Pilares, na Zona Norte. O evento reúne iniciativas voltadas à economia criativa e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, com foco na geração de renda e no desenvolvimento local.

A SEM vai oferecer mentorias, oficinas e palestras voltadas ao empreendedorismo e à autonomia financeira das mulheres. A programação acontece das 13h às 18h e inclui oito painéis com temas como marketing digital, educação financeira, maternidade e políticas públicas, além de feira de negócios e atividades de networking.