Iniciativa da secretaria busca apoiar o empreendedorismo femininoReprodução
Secretaria da Mulher leva mentorias e oficinas ao Festival Conectadas
Evento reúne iniciativas voltadas à economia criativa e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino
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Aulas são voltadas para jovens de 15 a 29 anos
Governo atualiza auxílios de servidores públicos federais
Custo estimado é de R$ 283 milhões
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Construtora abre mais de 20 vagas de emprego no Rio
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