As inscrições para as vagas de emprego na Construtora Tenda vão até 4 de abril - Ascom

As inscrições para as vagas de emprego na Construtora Tenda vão até 4 de abrilAscom

Publicado 26/03/2026 14:15

A Construtora Tenda está com mais de 20 vagas abertas no Rio de Janeiro para áreas corporativas, como Vendas, Recursos Humanos, Marketing de Relacionamento, Negócios e Legalização, além de mais de 10 voltadas ao time de obras, para as funções de Ajudante de Obras, Almoxarife e Mestre de Obras.



A Tenda oferece um pacote de benefícios atrativo, que inclui vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico SulAmérica, seguro de vida e bônus anual conforme atingimento de resultados. Os colaboradores também têm acesso ao Wellhub (antigo Gympass), folga no aniversário e outras iniciativas voltadas ao bem-estar.



Para as vagas de obras, a empresa também disponibiliza benefícios adicionais, como auxílio-creche para mães (até os 2 anos do bebê), licença-maternidade estendida (com possibilidade de um mês adicional não remunerado), licença-paternidade estendida e acesso ao Clube de Parcerias.