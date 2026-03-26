Rio - O Grupo GR, referência em segurança e terceirização de serviços, está com seis vagas de trabalho abertas no estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet pelo email: vagas@grupogr.com.br.
Ao todo, são três oportunidades para a capital fluminense para fiscal de patrimônio, duas para vigilante e um para inspetor.
Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. A empresa oferece treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional.
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