Interessados nas vagas oferecidas pela Barcas Rio devem enviar currículo por e-mailDivulgação
Barcas Rio oferece 22 vagas de emprego
Oportunidades são para atuação na capital e em Mangaratiba
Empresa do setor offshore abre 16 vagas para programa de jovem aprendiz no Rio
Iniciativa tem como objetivo atrair candidatos qualificados para uma primeira experiência profissional estruturada
Barcas Rio oferece 22 vagas de emprego
Oportunidades são para atuação na capital e em Mangaratiba
Sebrae Rio abre inscrições para projeto com pequenos negócios do setor audiovisual
Capacitação terá duração de sete meses
Banco do Brasil vai criar pontos de apoio para entregadores de aplicativos
Iniciativa prevê a criação de espaços físicos padronizados, com infraestrutura essencial para dar suporte aos trabalhadores
Confiança do Consumidor sobe em março para 88,1 pontos, aponta FGV
Resultado positivo ocorre após dois meses de quedas consecutivas
Governo convoca 1,8 mil candidatos para vagas remanescentes do CNU 1
Chamada equivale a 21% do total de vagas do 'Enem dos Concursos' de 2024
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.