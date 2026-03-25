Interessados nas vagas oferecidas pela Barcas Rio devem enviar currículo por e-mail - Divulgação

Interessados nas vagas oferecidas pela Barcas Rio devem enviar currículo por e-mailDivulgação

Publicado 25/03/2026 12:08

A Barcas Rio está com 22 vagas abertas para diversas oportunidades. Do total, 21 postos são para o time de marítimos, que são os colaboradores que atuam nas embarcações. Os postos de trabalho são na cidade do Rio e em Mangaratiba. Para todas as colocações as pessoas candidatas devem ter a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) correspondente.

As chances no Rio para profissionais com Ensino Fundamental completo são nas funções de marinheiro auxiliar de máquinas e marinheiro auxiliar de convés. Já as pessoas interessadas em atuar como contramestre, condutor de máquinas, moço de máquinas, marinheiro de convés e marinheiro de máquinas devem ter o Ensino Médio completo. Todas as oportunidades em aberto exigem a CIR e registro correspondente à função pretendida. Em Mangaratiba as vagas são para contramestre e moço de convés. Além da CIR, é exigido o Ensino Médio completo.

Além das vagas a bordo, a concessionária busca um engenheiro júnior com formação em Engenharia Naval para atuar no apoio a projetos de estrutura, estabilidade e hidrodinâmica, realizando o acompanhamento de inspeções técnicas e atividades de manutenção preventiva e corretiva. Além disso, contribuirá com análises de desempenho operacional e garantirá a conformidade com normas técnicas, regulamentos da autoridade marítima, sociedades classificadoras e requisitos de segurança. Para esta posição, é necessário registro ativo no Crea, inglês técnico e domínio de softwares como AutoCAD ou similares.

Como benefícios, a Barcas Rio oferece vale-alimentação ou refeição, plano de saúde e odontológico e seguro de vida.

Para se candidatar é necessário enviar o currículo para o e-mail recrutamento@barcasrio.com.br com o cargo pretendido e a cidade (Rio ou Mangaratiba) no assunto.