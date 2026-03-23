Algumas oportunidades não exigem experiência comprovada em carteira de trabalho - Divulgação/ SMTE

Algumas oportunidades não exigem experiência comprovada em carteira de trabalho Divulgação/ SMTE

Publicado 23/03/2026 19:11

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 4.647 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) divulga, esta semana, 989 vagas de emprego abertas. No total, 141 vagas são destinadas para pessoas com deficiência (PcDs).

Destinadas ao público em geral, existem 15 vagas para auxiliar de abastecimento, 10 para motorista manobreiro e 5 referentes ao posto de operador de empilhadeira. Já para o público PcD, são encontradas 14 vagas para mecânico de refrigeração, 9 para eletricista de manutenção e 3 para auxiliar de processos metalúrgicos, entre outras centenas de oportunidades de trabalho voltadas para esses dois segmentos.



Para quem não tem experiência, os postos de farmacêutico, com 30 vagas; cuidador de idoso, com 12; e mecânico, com 10; estão na lista onde constam outras dezenas de vagas oferecidas para o perfil.



As ofertas de estágio mais encontradas são as de gastronomia, com 16 vagas; administração, com 8; e engenharia, com 4 oportunidades. Há postos em aberto, também, para quem estuda pedagogia, psicologia e ciência da computação, além de outros cursos.

Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar o link https://tr.ee/L30k1tDGoz

Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).

Rede de salões

O Werner Coiffeur, rede de salões de beleza, está ampliando suas equipes e oferece 25 novas vagas para diversas unidades. As oportunidades estão distribuídas pelo o estado do Rio.

O maior volume de vagas é para manicures, com 16 oportunidades distribuídas entre unidades como ParkShopping Jacarepaguá, Shopping Metropolitano Barra, Shopping Rio Sul, Recreio Shopping, Ilha do Governador, Leblon Blessed, Plaza Shopping Niterói e Rio Design Barra.





Para cabeleireiros, são cinco vagas na Freguesia e na Ilha do Governador, também com oportunidades para iniciantes, reforçando o compromisso da marca com a formação de novos profissionais.



Além disso, há duas vagas para estoquistas, com atuação em Jacarepaguá e Zona Norte, e duas vagas para auxiliares de serviços gerais, com fácil acesso à Barra da Tijuca. Para essas posições, é necessário ter experiência prévia.



Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail

A rede também destaca a abertura para profissionais iniciantes em algumas unidades, ampliando o acesso ao mercado para quem deseja começar na área.Para cabeleireiros, são cinco vagas na Freguesia e na Ilha do Governador, também com oportunidades para iniciantes, reforçando o compromisso da marca com a formação de novos profissionais.Além disso, há duas vagas para estoquistas, com atuação em Jacarepaguá e Zona Norte, e duas vagas para auxiliares de serviços gerais, com fácil acesso à Barra da Tijuca. Para essas posições, é necessário ter experiência prévia.Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail rh@waltercoiffeur.com.br ou pelo WhatsApp (21) 97039-7312.

CIEE em Movimento





A iniciativa tem como foco ampliar o acesso de jovens e estudantes ao mercado de trabalho, oferecendo no local cadastro imediato, encaminhamento para processos seletivos e orientação profissional. Também haverá oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso com a inclusão.



Ao todo, são 2.163 para estágio e 823 para aprendizagem. Na capital, concentram-se 1.643 oportunidades — 1.159 para estágio e 484 para jovens aprendizes.



As vagas de estágio abrangem áreas estratégicas como administração, ensino médio, direito, contabilidade, marketing, tecnologia da informação, comunicação, construção civil, elétrica e eletrônica, gastronomia e arquitetura e urbanismo.



Já os programas de aprendizagem contemplam setores como administração, comércio e varejo, alimentação, logística, produção, indústria, turismo e hotelaria, além de funções operacionais como operador de caixa, vendedor, cumim e serviços de conservação.



Mais do que um mutirão de vagas, o CIEE em Movimento se consolida como uma ponte direta entre jovens e o primeiro emprego, especialmente em um cenário em que a inserção profissional ainda é um desafio para grande parte da juventude.



A inscrição é gratuita. Para facilitar o acesso às vagas, o CIEE Rio recomenda que os candidatos baixem o aplicativo do CIEE Rio e façam o cadastro antecipadamente. Assim, basta comparecer ao local com um documento com foto para participar.



Os jovens também podem consultar as vagas em aberto e os processos seletivos disponíveis no portal: O CIEE Rio vai realizar, nesta terça-feira (24), mais uma edição do CIEE em Movimento, ação que vai disponibilizar 2.986 vagas de estágio e aprendizagem em todo o estado. O evento acontece das 7h às 15h, no Terminal Gentileza, um dos principais pontos de circulação da cidade.A iniciativa tem como foco ampliar o acesso de jovens e estudantes ao mercado de trabalho, oferecendo no local cadastro imediato, encaminhamento para processos seletivos e orientação profissional. Também haverá oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso com a inclusão.Ao todo, são 2.163 para estágio e 823 para aprendizagem. Na capital, concentram-se 1.643 oportunidades — 1.159 para estágio e 484 para jovens aprendizes.As vagas de estágio abrangem áreas estratégicas como administração, ensino médio, direito, contabilidade, marketing, tecnologia da informação, comunicação, construção civil, elétrica e eletrônica, gastronomia e arquitetura e urbanismo.Já os programas de aprendizagem contemplam setores como administração, comércio e varejo, alimentação, logística, produção, indústria, turismo e hotelaria, além de funções operacionais como operador de caixa, vendedor, cumim e serviços de conservação.Mais do que um mutirão de vagas, o CIEE em Movimento se consolida como uma ponte direta entre jovens e o primeiro emprego, especialmente em um cenário em que a inserção profissional ainda é um desafio para grande parte da juventude.A inscrição é gratuita. Para facilitar o acesso às vagas, o CIEE Rio recomenda que os candidatos baixem o aplicativo do CIEE Rio e façam o cadastro antecipadamente. Assim, basta comparecer ao local com um documento com foto para participar.Os jovens também podem consultar as vagas em aberto e os processos seletivos disponíveis no portal: https://cieerj.org.br

Para o superintendente geral do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola, a escolha do Terminal Gentileza potencializa o alcance da ação.



Supermercados Mundial

O Supermercados Mundial está com mais de 100 vagas abertas para reforçar suas equipes nas lojas da rede no Rio e em Niterói. As oportunidades são para diferentes áreas operacionais e fazem parte do movimento contínuo de fortalecimento das equipes nas unidades.



Entre as posições disponíveis estão empacotador, repositor, operador de perecíveis, peixeiro, fiscal de prevenção e Engenheiro Mecânico com expertise em sistema de amônia, funções essenciais para o funcionamento diário das lojas e para o atendimento ao público.



Os profissionais contratados irão atuar em atividades como organização e reposição de mercadorias, suporte ao atendimento ao cliente, controle de produtos e apoio às rotinas de cada setor. Para algumas funções é exigido ensino fundamental completo.



A remuneração inicial é a partir de R$ 1.800, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.



Os interessados devem enviar o currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para o e-mail curriculorh@supermercadosmundial.com.br ou pelo site: www.supermercadosmundial.com.br

Escritório de advogados

O escritório Durão & Almeida, Pontes Advogados Associados abriu 266 vagas para trabalho presencial na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de experiência, com destaque para os cargos de vendedor(a) de precatórios, vendedor(a) comercial, advogado júnior/pleno, Gestor de Tráfego, além de funções administrativas em Recursos Humanos e Departamento Pessoal.



A seleção é voltada para profissionais que buscam inserção ou recolocação no mercado. Segundo o escritório, a contratação presencial reforça a necessidade de fortalecer equipes estratégicas nas áreas comercial, jurídica e administrativa.



Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail dapadvocacia058@gmail.com ou entrar em contato pelo WhatsApp (21) 97984-0129.



Vagas abertas



100 vagas – Vendedor(a) comercial

100 vagas – Vendedor(a) de precatórios

30 vagas – Advogado júnior/pleno

30 vagas – Agente de Cobrança

1 vaga – Analista Fiscal

1 vaga - Gestor de Trafégo

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

2 vagas – Auxiliar de Recursos Humanos

Catho





Os interessados podem acessar o A plataforma de empregos Catho está com 92 vagas no Rio de Janeiro. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas, inclusive em grandes empresas. A faixa salarial varia conforme o setor e a localidade, mas também há pacotes de benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale transporte, seguro de vida e participação nos lucros.Os interessados podem acessar o site ou aplicativo da Catho para cadastrar ou atualizar o currículo e se candidatar gratuitamente às oportunidades.

Mudes

A Fundação Mudes oferece 189 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil, nesta semana. As oportunidades incluem 137 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (42), ciências contábeis (11) e economia (3). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 19 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 18 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 60 vagas. Sendo técnico em administração (17) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (3) e superior (10).