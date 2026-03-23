Algumas oportunidades não exigem experiência comprovada em carteira de trabalho Divulgação/ SMTE
Para quem não tem experiência, os postos de farmacêutico, com 30 vagas; cuidador de idoso, com 12; e mecânico, com 10; estão na lista onde constam outras dezenas de vagas oferecidas para o perfil.
As ofertas de estágio mais encontradas são as de gastronomia, com 16 vagas; administração, com 8; e engenharia, com 4 oportunidades. Há postos em aberto, também, para quem estuda pedagogia, psicologia e ciência da computação, além de outros cursos.
Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).
Para cabeleireiros, são cinco vagas na Freguesia e na Ilha do Governador, também com oportunidades para iniciantes, reforçando o compromisso da marca com a formação de novos profissionais.
Além disso, há duas vagas para estoquistas, com atuação em Jacarepaguá e Zona Norte, e duas vagas para auxiliares de serviços gerais, com fácil acesso à Barra da Tijuca. Para essas posições, é necessário ter experiência prévia.
Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail rh@waltercoiffeur.com.br ou pelo WhatsApp (21) 97039-7312.
A iniciativa tem como foco ampliar o acesso de jovens e estudantes ao mercado de trabalho, oferecendo no local cadastro imediato, encaminhamento para processos seletivos e orientação profissional. Também haverá oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso com a inclusão.
Ao todo, são 2.163 para estágio e 823 para aprendizagem. Na capital, concentram-se 1.643 oportunidades — 1.159 para estágio e 484 para jovens aprendizes.
As vagas de estágio abrangem áreas estratégicas como administração, ensino médio, direito, contabilidade, marketing, tecnologia da informação, comunicação, construção civil, elétrica e eletrônica, gastronomia e arquitetura e urbanismo.
Já os programas de aprendizagem contemplam setores como administração, comércio e varejo, alimentação, logística, produção, indústria, turismo e hotelaria, além de funções operacionais como operador de caixa, vendedor, cumim e serviços de conservação.
Mais do que um mutirão de vagas, o CIEE em Movimento se consolida como uma ponte direta entre jovens e o primeiro emprego, especialmente em um cenário em que a inserção profissional ainda é um desafio para grande parte da juventude.
A inscrição é gratuita. Para facilitar o acesso às vagas, o CIEE Rio recomenda que os candidatos baixem o aplicativo do CIEE Rio e façam o cadastro antecipadamente. Assim, basta comparecer ao local com um documento com foto para participar.
Os jovens também podem consultar as vagas em aberto e os processos seletivos disponíveis no portal: https://cieerj.org.br.
Entre as posições disponíveis estão empacotador, repositor, operador de perecíveis, peixeiro, fiscal de prevenção e Engenheiro Mecânico com expertise em sistema de amônia, funções essenciais para o funcionamento diário das lojas e para o atendimento ao público.
Os profissionais contratados irão atuar em atividades como organização e reposição de mercadorias, suporte ao atendimento ao cliente, controle de produtos e apoio às rotinas de cada setor. Para algumas funções é exigido ensino fundamental completo.
A remuneração inicial é a partir de R$ 1.800, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.
A seleção é voltada para profissionais que buscam inserção ou recolocação no mercado. Segundo o escritório, a contratação presencial reforça a necessidade de fortalecer equipes estratégicas nas áreas comercial, jurídica e administrativa.
Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail dapadvocacia058@gmail.com ou entrar em contato pelo WhatsApp (21) 97984-0129.
Vagas abertas
100 vagas – Vendedor(a) comercial
100 vagas – Vendedor(a) de precatórios
30 vagas – Advogado júnior/pleno
30 vagas – Agente de Cobrança
1 vaga – Analista Fiscal
1 vaga - Gestor de Trafégo
1 vaga – Analista de Departamento Pessoal
1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal
2 vagas – Auxiliar de Recursos Humanos
Os interessados podem acessar o site ou aplicativo da Catho para cadastrar ou atualizar o currículo e se candidatar gratuitamente às oportunidades.
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 18 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 60 vagas. Sendo técnico em administração (17) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.
As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (3) e superior (10).
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