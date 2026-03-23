Escritória de advocacia está com vagas abertas na Barra - Reprodução / Freepik

Escritória de advocacia está com vagas abertas na BarraReprodução / Freepik

Publicado 23/03/2026 11:59

O escritório Durão & Almeida, Pontes Advogados Associados abriu 266 vagas para trabalho presencial na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de experiência, com destaque para os cargos de vendedor(a) de precatórios, vendedor(a) comercial, advogado júnior/pleno, Gestor de Tráfego, além de funções administrativas em Recursos Humanos e Departamento Pessoal.

A seleção é voltada para profissionais que buscam inserção ou recolocação no mercado. Segundo o escritório, a contratação presencial reforça a necessidade de fortalecer equipes estratégicas nas áreas comercial, jurídica e administrativa.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail dapadvocacia058@gmail.com ou entrar em contato pelo WhatsApp (21) 97984-0129.

Vagas abertas:

100 vagas – Vendedor(a) comercial

100 vagas – Vendedor(a) de precatórios

30 vagas – Advogado júnior/pleno

30 vagas – Agente de Cobrança

1 vaga – Analista Fiscal

1 vaga - Gestor de Trafégo

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

2 vagas – Auxiliar de Recursos Humanos