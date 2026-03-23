Escritória de advocacia está com vagas abertas na BarraReprodução / Freepik

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O escritório Durão & Almeida, Pontes Advogados Associados abriu 266 vagas para trabalho presencial na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de experiência, com destaque para os cargos de vendedor(a) de precatórios, vendedor(a) comercial, advogado júnior/pleno, Gestor de Tráfego, além de funções administrativas em Recursos Humanos e Departamento Pessoal.
A seleção é voltada para profissionais que buscam inserção ou recolocação no mercado. Segundo o escritório, a contratação presencial reforça a necessidade de fortalecer equipes estratégicas nas áreas comercial, jurídica e administrativa.
Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail dapadvocacia058@gmail.com ou entrar em contato pelo WhatsApp (21) 97984-0129.
Vagas abertas:
100 vagas – Vendedor(a) comercial
100 vagas – Vendedor(a) de precatórios
30 vagas – Advogado júnior/pleno
30 vagas – Agente de Cobrança
1 vaga – Analista Fiscal
1 vaga - Gestor de Trafégo
1 vaga – Analista de Departamento Pessoal
1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal
2 vagas – Auxiliar de Recursos Humanos