Inscrições no programa do Sebrae Rio vão até o dia 17 de abrilDivulgação
Sebrae Rio abre inscrições para projeto com pequenos negócios do setor audiovisual
Capacitação terá duração de sete meses
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Banco do Brasil vai criar pontos de apoio para entregadores de aplicativos
Iniciativa prevê a criação de espaços físicos padronizados, com infraestrutura essencial para dar suporte aos trabalhadores
Confiança do Consumidor sobe em março para 88,1 pontos, aponta FGV
Resultado positivo ocorre após dois meses de quedas consecutivas
Governo convoca 1,8 mil candidatos para vagas remanescentes do CNU 1
Chamada equivale a 21% do total de vagas do 'Enem dos Concursos' de 2024
Rio começa a semana com mais de 4,6 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Marinha abre 1.680 vagas para fuzileiros navais em todo o país
Candidatos devem ter entre 18 e 22 anos e ensino médio completo ou em conclusão
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