Inscrições no programa do Sebrae Rio vão até o dia 17 de abril - Divulgação

Inscrições no programa do Sebrae Rio vão até o dia 17 de abrilDivulgação

Publicado 25/03/2026 09:51

Para impulsionar os pequenos negócios do setor, o Sebrae Rio está com inscrições abertas para a quarta edição do projeto “Audiovisual em Perspectiva”. A expectativa é preparar 40 produtoras e micro e pequenas empresas de prestação de serviços audiovisuais, localizadas na Região Metropolitana e em Teresópolis. As inscrições vão até 17 de abril.

Serão sete meses de capacitações, com atividades coletivas e individuais, tratando de gestão financeira e de negócios, internacionalização, posicionamento de marca, aspectos jurídicos, Inteligência Artificial, entre outros temas. Os participantes contarão com o apoio de especialistas na estruturação de projetos e remodelagem de negócios e a oportunidade de participar de rodadas de negócios com grandes representantes do mercado audiovisual.

“O objetivo é que cada empresa saia do programa com seu modelo de negócio estruturado e projetos bem posicionados para ter sucesso nesse mercado cada vez mais competitivo”, afirma Sergio Malta, diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio.

Mercado em crescimento

O crescimento do setor audiovisual ganha ainda mais destaque a partir da presença do cinema brasileiro por dois anos seguidos no Oscar. Segundo levantamento do Sebrae Rio, o segmento cresceu 71% no estado nos últimos cinco anos, com os pequenos negócios representando 99% das empresas abertas em 2025, o correspondente a 6,8 mil novos empreendimentos. Hoje, o Rio de Janeiro tem 38,3 mil empresas de audiovisual e 97% são pequenos negócios.