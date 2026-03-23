Taxa de inscrição é de R$ 40 - Divulgação

Taxa de inscrição é de R$ 40Divulgação

Publicado 23/03/2026 14:35

Estão abertas as inscrições para o concurso público de Soldado Fuzileiro Naval. Ao todo, são oferecidas 1.680 vagas em todo o país, destinadas a candidatos de ambos os sexos. Os interessados devem se inscrever pela internet até o dia 10 de abril.

Para participar, é necessário ter entre 18 e 22 anos e possuir ensino médio completo ou estar em fase de conclusão. A taxa de inscrição é de R$ 40.

Durante o período de formação, os aprovados recebem alimentação, uniforme, assistência médica e uma bolsa de aproximadamente R$ 1.400. Após a conclusão do curso, já na função de Soldado Fuzileiro Naval, a remuneração inicial ultrapassa R$ 2.500.

Além da remuneração, a carreira oferece oportunidades de qualificação profissional, crescimento dentro da instituição e participação em missões no Brasil e no exterior.