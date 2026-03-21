Maior volume de vagas é para manicures, com 16 oportunidadesDivulgação
Para cabeleireiros, são cinco vagas na Freguesia e na Ilha do Governador, também com oportunidades para iniciantes, reforçando o compromisso da marca com a formação de novos profissionais.
Além disso, há duas vagas para estoquistas, com atuação em Jacarepaguá e Zona Norte, e duas vagas para auxiliares de serviços gerais, com fácil acesso à Barra da Tijuca. Para essas posições, é necessário ter experiência prévia.
A Walter’s oferece benefícios como descontos em produtos e serviços, parcerias com instituições de ensino, além de treinamentos e cursos profissionalizantes na Walter’s Academy, espaço voltado ao aperfeiçoamento técnico dos profissionais da rede.
Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail rh@waltercoiffeur.com.br ou pelo WhatsApp (21) 97039-7312.
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