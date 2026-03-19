Inscrições para as bolsas de estudo se encerram no dia 27Internet/Reprodução
Na categoria nível médio, podem participar estudantes de escolas públicas dos bairros de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba e no município de Itaguaí. Para os universitários, é permitida a participação de residentes da Zona Oeste carioca, além dos municípios de Itaguaí e Seropédica. Desde 2019, o Programa de Bolsas Roberto Rocca já entregou mais de 1.400 bolsas, um investimento de R$ 5,4 milhões em premiações.
Para Fernanda Candeias, diretora institucional e de relações com a comunidade da Ternium Brasil, o programa ensina que o estudo é um caminho que vale a pena.
“Temos o compromisso de apoiar o desenvolvimento da nossa região e acreditamos que o investimento em educação é um grande impulso para esses estudantes. Mas, para além da premiação, nos orgulha muito ver jovens dedicados, empenhados nos estudos e comprometidos com a excelência acadêmica. Estudar compensa, e é essa lição que o programa deixa para esses jovens”.
Os alunos inscritos passarão por um processo seletivo que considera excelência acadêmica, critérios socioeconômicos e avaliações. Os universitários também farão dinâmica de grupo entrevistas.
Bolsas nível Ensino Médio/Técnico
Bolsas nível universitário
Também é necessário ter concluído pelo menos um período; ter coeficiente de Rendimento (CR) geral igual ou superior a 7,0; estar cursando pelo menos duas disciplinas obrigatórias, sem contar com a disciplina trabalho de conclusão de curso, no momento da entrega da bolsa. Os candidatos não podem ter sofrido sanções disciplinares na instituição de ensino; precisam ser maiores de 18 anos no ato da inscrição e ter até 27 anos no momento da conclusão do curso.
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