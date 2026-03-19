Inscrições para as bolsas de estudo se encerram no dia 27 - Internet/Reprodução

Inscrições para as bolsas de estudo se encerram no dia 27Internet/Reprodução

Publicado 19/03/2026 18:37

A siderúrgica Ternium está com inscrições abertas para a 8ª edição do Programa Bolsas Roberto Rocca, que vai premiar 290 estudantes do ensino médio/técnico e superior com melhor desempenho acadêmico em 2025 com bolsas de R$ 2,8 mil e R$ 9 mil, respectivamente. Os ganhadores também recebem o certificado de excelência entregue pela empresa. No total, são 250 bolsas para nível médio e 40 para superior, totalizando R$ 1,06 milhão em bolsas. As inscrições vão até o dia 27.



Na categoria nível médio, podem participar estudantes de escolas públicas dos bairros de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba e no município de Itaguaí. Para os universitários, é permitida a participação de residentes da Zona Oeste carioca, além dos municípios de Itaguaí e Seropédica. Desde 2019, o Programa de Bolsas Roberto Rocca já entregou mais de 1.400 bolsas, um investimento de R$ 5,4 milhões em premiações.



Para Fernanda Candeias, diretora institucional e de relações com a comunidade da Ternium Brasil, o programa ensina que o estudo é um caminho que vale a pena.



“Temos o compromisso de apoiar o desenvolvimento da nossa região e acreditamos que o investimento em educação é um grande impulso para esses estudantes. Mas, para além da premiação, nos orgulha muito ver jovens dedicados, empenhados nos estudos e comprometidos com a excelência acadêmica. Estudar compensa, e é essa lição que o programa deixa para esses jovens”.



Os alunos inscritos passarão por um processo seletivo que considera excelência acadêmica, critérios socioeconômicos e avaliações. Os universitários também farão dinâmica de grupo entrevistas.



Bolsas nível Ensino Médio/Técnico

Os alunos interessados devem estar matriculados nas escolas da rede pública de ensino médio/técnico descritas no Edital, cursando regularmente o 1º, 2º ou 3º ano em 2026. Precisam ter entre 14 e 19 anos até o final de 2026; não ter reprovações; ter média final em 2025 igual ou superior a 8; não ter mais de 15% de faltas injustificadas em 2025 e não ter sofrido qualquer penalidade, registro de agressão ou sanções disciplinares no mesmo ano.



Bolsas nível universitário

Para aplicar, os alunos precisam ser residentes de bairros da Zona Oeste listados no edital ou dos municípios de Seropédica e Itaguaí e estar cursando engenharia em uma instituição de ensino parceira do programa (informações detalhadas no edital).



Também é necessário ter concluído pelo menos um período; ter coeficiente de Rendimento (CR) geral igual ou superior a 7,0; estar cursando pelo menos duas disciplinas obrigatórias, sem contar com a disciplina trabalho de conclusão de curso, no momento da entrega da bolsa. Os candidatos não podem ter sofrido sanções disciplinares na instituição de ensino; precisam ser maiores de 18 anos no ato da inscrição e ter até 27 anos no momento da conclusão do curso.

