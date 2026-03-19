Vagas são para atuação em Business e Supply e projetos com impacto direto no negócioDivulgação/ Ambev
Com o mote "Potencialize seu futuro", a iniciativa busca atrair jovens talentos que compartilhem da cultura da companhia, interessados em assumir grandes desafios e potencializar sua jornada profissional.
Entre os diferenciais da experiência, o programa conta com uma trilha de desenvolvimento personalizada, mentoria com lideranças e projetos com impacto real. Os estagiários também participam da League, liga de estagiários da companhia presente em todas as regiões do país.
A iniciativa, criada por estagiários para estagiários, promove conexão, desenvolvimento e acesso a experiências como competições de cases e conversas com vice-presidentes da companhia. Na inscrição, o candidato pode escolher com qual frente de atuação mais se identifica: Business ou Supply.
Ao longo da jornada, os estagiários são estimulados a aplicar ferramentas analíticas, inteligência artificial e soluções digitais em desafios reais do negócio, com foco em eficiência, inovação e geração de valor.
"Acreditamos que talento se desenvolve na prática. Nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem quer potencializar seu futuro, assumir responsabilidades, contribuir com resultados concretos e ajudar a construir algumas das marcas mais amadas do país", afirma João Vitor Marinho, diretor de People da Ambev.
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