Vagas são para atuação em Business e Supply e projetos com impacto direto no negócio - Divulgação/ Ambev

Vagas são para atuação em Business e Supply e projetos com impacto direto no negócioDivulgação/ Ambev

Publicado 19/03/2026 09:49





Com o mote "Potencialize seu futuro", a iniciativa busca atrair jovens talentos que compartilhem da cultura da companhia, interessados em assumir grandes desafios e potencializar sua jornada profissional.



Entre os diferenciais da experiência, o programa conta com uma trilha de desenvolvimento personalizada, mentoria com lideranças e projetos com impacto real. Os estagiários também participam da League, liga de estagiários da companhia presente em todas as regiões do país.



A iniciativa, criada por estagiários para estagiários, promove conexão, desenvolvimento e acesso a experiências como competições de cases e conversas com vice-presidentes da companhia. Na inscrição, o candidato pode escolher com qual frente de atuação mais se identifica: Business ou Supply.



Ao longo da jornada, os estagiários são estimulados a aplicar ferramentas analíticas, inteligência artificial e soluções digitais em desafios reais do negócio, com foco em eficiência, inovação e geração de valor.



"Acreditamos que talento se desenvolve na prática. Nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem quer potencializar seu futuro, assumir responsabilidades, contribuir com resultados concretos e ajudar a construir algumas das marcas mais amadas do país", afirma João Vitor Marinho, diretor de People da Ambev. A Ambev está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, voltado a estudantes de graduação que desejam iniciar a carreira em uma companhia de grandes marcas, como Guaraná, Beats e Budweiser. Os interessados devem se candidatar pela internet até 13 de abril.Com o mote "Potencialize seu futuro", a iniciativa busca atrair jovens talentos que compartilhem da cultura da companhia, interessados em assumir grandes desafios e potencializar sua jornada profissional.Entre os diferenciais da experiência, o programa conta com uma trilha de desenvolvimento personalizada, mentoria com lideranças e projetos com impacto real. Os estagiários também participam da League, liga de estagiários da companhia presente em todas as regiões do país.A iniciativa, criada por estagiários para estagiários, promove conexão, desenvolvimento e acesso a experiências como competições de cases e conversas com vice-presidentes da companhia. Na inscrição, o candidato pode escolher com qual frente de atuação mais se identifica: Business ou Supply.Ao longo da jornada, os estagiários são estimulados a aplicar ferramentas analíticas, inteligência artificial e soluções digitais em desafios reais do negócio, com foco em eficiência, inovação e geração de valor."Acreditamos que talento se desenvolve na prática. Nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem quer potencializar seu futuro, assumir responsabilidades, contribuir com resultados concretos e ajudar a construir algumas das marcas mais amadas do país", afirma João Vitor Marinho, diretor de People da Ambev.







