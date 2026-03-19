Posição é estratégica para a expansão do ecossistema de parcerias do banco - Divulgação/Santander

Posição é estratégica para a expansão do ecossistema de parcerias do banco Divulgação/Santander

Publicado 19/03/2026 10:03





A posição é estratégica para a expansão do ecossistema de parcerias do banco e para o fortalecimento da presença do Santander junto a pequenos e médios negócios em todo o Brasil. Rio - O Santander Negócios e Participações, empresa do Grupo Santander, está com vagas abertas para o cargo de consultor (a) de vendas externas no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet A posição é estratégica para a expansão do ecossistema de parcerias do banco e para o fortalecimento da presença do Santander junto a pequenos e médios negócios em todo o Brasil.

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, experiência em vendas externas (porta a porta), conhecimento do pacote Office, com Excel em nível intermediário, além de disponibilidade para deslocamento e conhecimento da região de atuação. Experiência com produtos financeiros e/ou adquirência é considerada um diferencial.

O cargo oferece salário fixo, além de remuneração variável sem limite, calculada de acordo com o desempenho do profissional. O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, vale-alimentação e refeição, previdência complementar, seguro de vida, auxílio creche/babá, vale-transporte, Gympass ou TotalPass, Programa Nascer, BeHealthy - iniciativa que incentiva hábitos mais saudáveis - e PAPE, programa de apoio pessoal especializado.



As oportunidades são para a SANB, empresa do grupo Santander responsável por iniciativas de desenvolvimento de negócios, expansão comercial e relacionamento com parceiros. Os consultores atuarão na prospecção de clientes pessoa jurídica, aquisição de contas PJ e oferta de soluções de adquirência (Getnet). Também serão responsáveis por conduzir o onboarding dos clientes, identificar novas parcerias e oportunidades de negócios, além de garantir a excelência operacional e a mitigação de riscos.



No portal Santander Carreiras, os candidatos podem buscar oportunidades de forma rápida e personalizada. Pelo campo "Local", é possível filtrar as vagas por estado e cidade, selecionando a região de preferência.