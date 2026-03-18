A Firjan Senai Benfica, na Zona Norte carioca, vai sediar no dia 26, das 10h às 19h, o Conecta Futuro, evento de empregabilidade do Programa Autonomia e Renda Petrobras. Voltado para quem busca se destacar no mercado de trabalho e ampliar suas oportunidades profissionais, o Conecta Futuro reúne palestras, oficinas, workshops e espaços de conexão entre empresas e talentos, de forma gratuita.
A programação é idealizada como uma jornada de aprendizagem, de forma que o participante percorra, ao longo do evento, as competências mais valorizadas pelo mercado de trabalho. O público circula pelo espaço vivenciando conteúdos distribuídos em três eixos complementares: hard skills, soft skills e power skills, que visam desenvolver as habilidades técnicas, comportamentais e a conexão com o mercado de trabalho.
O evento proporciona a aproximação entre estudantes e empresas, com oferta de vagas, formação de banco de talentos e divulgação de oportunidades profissionais. As vagas são limitadas. A inscrição é gratuita e pode ser feita até sexta-feira, 20, pelo site https://autonomiaerenda.com.br/eventos.
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