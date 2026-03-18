Conecta Futuro busca fazer a ponte entre estudantes, professores e empresas - Hélio Melo/Firjan

Conecta Futuro busca fazer a ponte entre estudantes, professores e empresasHélio Melo/Firjan

Publicado 18/03/2026 11:18

A Firjan Senai Benfica, na Zona Norte carioca, vai sediar no dia 26, das 10h às 19h, o Conecta Futuro, evento de empregabilidade do Programa Autonomia e Renda Petrobras. Voltado para quem busca se destacar no mercado de trabalho e ampliar suas oportunidades profissionais, o Conecta Futuro reúne palestras, oficinas, workshops e espaços de conexão entre empresas e talentos, de forma gratuita.



A programação é idealizada como uma jornada de aprendizagem, de forma que o participante percorra, ao longo do evento, as competências mais valorizadas pelo mercado de trabalho. O público circula pelo espaço vivenciando conteúdos distribuídos em três eixos complementares: hard skills, soft skills e power skills, que visam desenvolver as habilidades técnicas, comportamentais e a conexão com o mercado de trabalho.