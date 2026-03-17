Aulas do curso oferecido pela UVA começam em 6 de abrilFernando Souza/UVA
Universidade oferece 150 vagas para cursos gratuitos de Português
Projeto disponibiliza aulas on-line com foco em gramática, redação e leitura literária
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Rio começa a semana com quase 4 mil mil vagas de empregos e estágios
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Espaços da Juventude recebem inscrições para 3,5 mil vagas em cursos gratuitos
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