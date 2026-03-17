Aulas do curso oferecido pela UVA começam em 6 de abril - Fernando Souza/UVA

Aulas do curso oferecido pela UVA começam em 6 de abrilFernando Souza/UVA

Publicado 17/03/2026 15:12

Com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino de qualidade e fortalecer as habilidades em Língua Portuguesa, a Universidade Veiga de Almeida (UVA) oferece 150 vagas em cursos gratuitos de Português voltados ao desenvolvimento da escrita e da leitura crítica. A iniciativa é realizada pelo projeto UVAprova, do curso de Letras da instituição.

As aulas serão realizadas de forma on-line entre 6 de abril e 19 de junho, com duração de uma hora por semana. Ao todo, são três turmas, com 50 vagas cada: Ateliê da Escrita: Desenvolvendo a Redação (modelo Enem), voltado a estudantes do Ensino Médio (15 a 17 anos); Letramento literário para adultos e terceira idade, destinado a maiores de 18 anos; e Preparatório Enem e Concursos: Redação e Português na Prática, também para maiores de 18 anos.

O conteúdo abrange gramática, produção textual e leitura literária, com atividades destinadas a estimular a interpretação e a reflexão crítica.

Alinhado às competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o projeto busca apoiar participantes em desafios acadêmicos e profissionais, como o Enem, concursos públicos e outras avaliações que exigem domínio da língua portuguesa.

A iniciativa é voltada a estudantes de todo o Brasil, além de adultos interessados em aprimorar seus conhecimentos. Os participantes que frequentarem pelo menos 70% dos encontros receberão certificado de conclusão com carga horária total de 30 horas (10 hoas de aulas síncronas + 20 horas de atividades em casa).