Projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos deve ser votado até o início de abril - Marcio Mercante / Agencia O Dia

Projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos deve ser votado até o início de abrilMarcio Mercante / Agencia O Dia

Publicado 13/03/2026 16:32

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta sexta-feira, 13, que o relatório que trata, na Câmara, da regulamentação do trabalho por aplicativo é equilibrado e tem chance de ser aprovado. Segundo Marinho, o relatório está praticamente pronto, dependendo apenas de ajustes.

Sob relatoria do deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), o projeto de lei propõe um novo marco legal para motoristas e entregadores de plataformas digitais. A intenção do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), é votá-lo em plenário até o início de abril.

Marinho apontou abusos cometidos por empresas ao frisar que o trabalho por aplicativo não pode seguir sem regulamentação.

"As empresas estão abusando dos trabalhadores nesse sentido. Porque como não tem nenhuma regulação, todo planejamento de negócio vai buscar tirar o máximo de resultado", comentou Marinho, antes de defender que direitos sejam assegurados a trabalhadores de serviços oferecidos em aplicativos. "As empresas implantaram esse modelo de negócio no Brasil sem nenhuma regulação, um erro gravíssimo do governo da época. Não devia ter permitido iniciar sem regular", disse o ministro.