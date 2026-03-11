Isncrições para a vaga do VLT Carioca de técnico de Segurança do Trabalho podem ser feitas pela internet - Divulgação / Comunicação VLT Carioca

Publicado 11/03/2026 09:11

O VLT Carioca está com processo seletivo aberto para Técnico em Segurança do Trabalho até a próxima segunda-feira, 16. A oportunidade destinada a profissionais com formação técnica concluída na área, com registro ativo no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Entre as habilidades desejadas estão: domínio de ferramentas do pacote Office (Excel, Word, PowerPoint), conhecimento sólido das Normas Regulamentadoras (NRs), além de boa comunicação, capacidade de organização e perfil colaborativo para atuação integrada com diferentes áreas da operação. O técnico de segurança realiza inspeções, identifica riscos e propõe medidas corretivas e preventivas, além de ministrar treinamentos; entre outras funções.