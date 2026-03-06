Há vagas na capital fluminense, Niterói e em Volta RedondaDivulgação/ Bradesco
Podem participar estudantes de graduação (bacharelado ou licenciatura) que estejam entre o 4º e o 6º semestre, além de alunos de cursos tecnólogos a partir do 2º semestre. É necessário ter disponibilidade para estagiar 20, 25 ou 30 horas semanais, no modelo presencial ou híbrido, dependendo da área, e possibilidade de permanecer no estágio por um a dois anos.
As oportunidades estão distribuídas nas áreas de tecnologia, atacado, corporativo e varejo. O processo seletivo será conduzido pela Eureca e inclui etapas de inscrição online, testes, avaliações, dinâmica e entrevista com a liderança, até a etapa final de aprovação.
Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio, auxílio-transporte, acesso ao programa de saúde integral do Bradesco, TotalPass, Universidade Corporativa Bradesco (Unibrad), biblioteca virtual e condições especiais em produtos do banco e da seguradora do grupo.
O programa tem como mote “Confiança para começar. Coragem para transformar” e busca atrair jovens talentos interessados em desenvolver habilidades e adquirir experiência prática no mercado financeiro.
