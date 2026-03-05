O atendimento das equipes do Trabalha Rio ocorre das 10h às 14hSMTE/Divulgação

Na segunda semana de março, das 10h às 14h, o programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estará na Ilha do Governador, Cachambi, Campo Grande, Piedade e Bangu. Os agentes do programa vão realizar o cadastramento de currículos e encaminhamentos para entrevistas de emprego dos trabalhadores que comparecerem à unidade móvel nessas localidades, de acordo com a seguinte agenda:

- Terça-feira, 10: Estrada do Galeão, 2.700 (em frente ao mercado Assaí), na Ilha do Governador;

- Quarta-feira, 11: Praça da Rua Honório, 1.253, no Polo Gastronômico Cachambi;

 - Quinta-feira, 12: Rua Carambu, 22 (Conjunto Bela Vista), Campo Grande, na Igreja Pentecostal Missionária Novidade de Vida

- Sexta-feira, 13: Rua Luiz Vargas, 500, Piedade, no Centro Comunitária Fazendo a Diferença;

- Sábado, 14: Rua da Felicidade, 120, em Bangu, na Quadra do 48

O cadastro de currículo também pode ser realizado de forma on-line, por meio do link https://bit.ly/Cadastro_Currículo_SMTE. Quem não tiver oportunidade de comparecer aos locais onde estará a unidade móvel do Trabalha Rio e, ainda assim, desejar atendimento presencial, deve comparecer a uma das sete unidades da Central do Trabalhador, abertas ao público, das 8h às 16h, nos endereços a seguir:
- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência Ciad);
- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;
- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931;
- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;
- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268;
- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;
- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.
Para ser atendido presencialmente, no posto móvel ou nos fixos, o interessado deverá ter em seu poder documento de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e currículo (se possível).

A relação com as vagas de emprego disponíveis na cidade pode ser acessada no site https://trabalho.prefeitura.rio/. As informações sobre cursos profissionalizantes, empregos e oportunidades estão disponíveis no Instagram @trabalho.rio, da SMTE. 