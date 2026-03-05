O atendimento das equipes do Trabalha Rio ocorre das 10h às 14hSMTE/Divulgação
- Terça-feira, 10: Estrada do Galeão, 2.700 (em frente ao mercado Assaí), na Ilha do Governador;
- Quarta-feira, 11: Praça da Rua Honório, 1.253, no Polo Gastronômico Cachambi;
- Quinta-feira, 12: Rua Carambu, 22 (Conjunto Bela Vista), Campo Grande, na Igreja Pentecostal Missionária Novidade de Vida
- Sexta-feira, 13: Rua Luiz Vargas, 500, Piedade, no Centro Comunitária Fazendo a Diferença;
- Sábado, 14: Rua da Felicidade, 120, em Bangu, na Quadra do 48
O cadastro de currículo também pode ser realizado de forma on-line, por meio do link https://bit.ly/Cadastro_Currículo_SMTE. Quem não tiver oportunidade de comparecer aos locais onde estará a unidade móvel do Trabalha Rio e, ainda assim, desejar atendimento presencial, deve comparecer a uma das sete unidades da Central do Trabalhador, abertas ao público, das 8h às 16h, nos endereços a seguir:
A relação com as vagas de emprego disponíveis na cidade pode ser acessada no site https://trabalho.prefeitura.rio/. As informações sobre cursos profissionalizantes, empregos e oportunidades estão disponíveis no Instagram @trabalho.rio, da SMTE.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.