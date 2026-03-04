Inscrições no programa do Itaú voltado para PCDs vão até o dia 18 - Reprodução

Inscrições no programa do Itaú voltado para PCDs vão até o dia 18Reprodução

Publicado 04/03/2026 21:35

O Itaú Unibanco abriu as inscrições para o Impulsione, programa que tem como foco o ingresso, formação e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência na área comercial do banco. A iniciativa oferece bolsas de estudo para a obtenção da CPA (certificação de habilita para a atuação em atividades comerciais), treinamentos comerciais, além de vivenciar o dia a dia das áreas de negócio. Os selecionados serão contratados como Agente de Negócios, o objetivo é preparar profissionais para atuar com prospecção, consultoria e atendimento de clientes pessoa física ou jurídica.



Na primeira fase do programa, com duração aproximada de três meses, os participantes se dedicam à obtenção da certificação CPA, já alinhada ao novo modelo previsto pela Anbima para 2026, contando com suporte e acompanhamento educacional. Durante esse período, também participam de uma imersão com o time de Negócios, na qual aprendem sobre conhecimentos bancários e as práticas da rotina comercial. Na etapa seguinte, passam a atuar na área comercial do banco, com treinamentos comerciais contínuos e alinhados às demandas do mercado.



O programa é direcionado a pessoas com deficiência com experiência em áreas comerciais ou de relacionamento com clientes, ampliando o ingresso de novos profissionais no setor financeiro. Para participar, é necessário possuir graduação completa ou cursando em áreas de Exatas ou Humanas.



Além de um plano de carreira estruturado, os participantes terão acesso a um pacote de benefícios, incluindo vale-refeição, previdência privada, participação nos lucros, acesso ao Wellhub e ao TotalPass.