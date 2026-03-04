Ao todo, serão 1.988 vagas para estágio e 807 para jovem aprendizDivulgação
As principais áreas profissionais com vagas de estágio são: Administrativa, Ensino Médio, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Gastronomia e Arquitetura e Urbanismo.
Já as oportunidades para jovem aprendiz estão concentradas nas áreas de Administrativo, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e Hotelaria, Asseio e Conservação, Cumim, Operador de Caixa e Vendedor.
A inscrição é gratuita. Para facilitar o acesso às vagas, o CIEE Rio recomenda que os candidatos baixem o aplicativo do CIEE Rio e façam o cadastro antecipadamente. Assim, basta comparecer ao local com um documento com foto para participar. Os jovens também podem consultar as vagas em aberto e os processos seletivos disponíveis no portal: https://cieerj.org.br.
