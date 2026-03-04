Ao todo, serão 1.988 vagas para estágio e 807 para jovem aprendizDivulgação

O Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE Rio) realiza, nesta quarta (4) e quinta-feira (5), o primeiro mutirão de atendimento do ano no sistema metroviário carioca, oferecendo 2.795 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro. A ação gratuita acontece na estação Maracanã do MetrôRio, das 9h às 16h.
Do total, serão 1.988 vagas para estágio e 807 para jovem aprendiz. Na capital, especificamente, serão 1.509 oportunidades, sendo 1.051 de estágio e 458 de aprendizagem. A iniciativa do Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE Rio) vai cadastrar estudantes interessados em vagas de estágio e aprendizagem, além de oferecer oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs).

As principais áreas profissionais com vagas de estágio são: Administrativa, Ensino Médio, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Gastronomia e Arquitetura e Urbanismo.

Já as oportunidades para jovem aprendiz estão concentradas nas áreas de Administrativo, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e Hotelaria, Asseio e Conservação, Cumim, Operador de Caixa e Vendedor.

A inscrição é gratuita. Para facilitar o acesso às vagas, o CIEE Rio recomenda que os candidatos baixem o aplicativo do CIEE Rio e façam o cadastro antecipadamente. Assim, basta comparecer ao local com um documento com foto para participar. Os jovens também podem consultar as vagas em aberto e os processos seletivos disponíveis no portal: https://cieerj.org.br.