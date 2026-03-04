Ao todo, serão 1.988 vagas para estágio e 807 para jovem aprendiz - Divulgação

Publicado 04/03/2026 08:24

O Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE Rio) realiza, nesta quarta (4) e quinta-feira (5), o primeiro mutirão de atendimento do ano no sistema metroviário carioca, oferecendo 2.795 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro. A ação gratuita acontece na estação Maracanã do MetrôRio, das 9h às 16h.