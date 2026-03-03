Entre as vagas oferecidas pelo Assaí estão Operador de loja e Operador de caixa - Divulgação

Publicado 03/03/2026 15:44

A rede de atacarejo Assaí está com cerca de 675 vagas abertas para atuar nas lojas no Estado do Rio de Janeiro. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.



Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Operador de loja e Operador de caixa. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.



O Assaí conta com 41 lojas nas cidades de: Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Mesquita, Niterói, Nilópolis, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti.