Entre as vagas oferecidas pelo Assaí estão Operador de loja e Operador de caixa
Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Operador de loja e Operador de caixa. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.
O Assaí conta com 41 lojas nas cidades de: Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Mesquita, Niterói, Nilópolis, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti.
