Na modalidade presencial, são oferecidas 10.400 vagas no pré-vestibular da Fundação CecierjFillipe Dutra/Fundação Cecierj
Do total de vagas oferecidas, 10.400 são na modalidade presencial e três mil são on-line. No ato da inscrição, o candidato só poderá optar por uma das modalidades e se inscrever uma única vez, em uma das categorias de vagas definidas e para um único polo. O processo seletivo é composto por triagem da documentação enviada digitalmente pelo candidato e sorteio com base na Loteria Federal, considerando a reserva de vagas para candidatos com Cadastro Único.
Os candidatos que optarem pelo formato on-line do curso terão direito à versão digital de todo o material didático. Toda a interação com tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do Pré-Vestibular Cecierj. O curso será oferecido gratuitamente de 21 de março a 5 de dezembro de 2026. Os horários e locais de aulas estão na página Onde Estamos.
Poderão se inscrever candidatos que, em 2026, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio em instituições de ensino públicas ou particulares; candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio e candidatos matriculados no segundo e primeiro ano do Ensino Médio. Neste último caso, a ocupação de vaga fica condicionada à existência de vaga ociosa.
