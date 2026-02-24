CNU 2025: 91% dos aprovados aceitam vagas imediatas na 1ª convocaçãoPaulo Pinto/Agência Brasil
Ao todo, 3.651 candidatos foram convocados nesta primeira rodada, sendo que 3.328 deles se manifestaram pela aceitação das vagas de preenchimento imediato; 221 não têm interesse no cargo para o qual foram chamados; e 102 deles (6%) não se manifestaram no prazo encerrado nesta segunda-feira (23).
De acordo com o edital, esta etapa do certame é obrigatória para os classificados em vagas imediatas.
Com as confirmações, a administração pública tem uma indicação mais clara de que quem está na lista realmente quer assumir o cargo, o que pode acelerar a chamada dos próximos classificados. Isto porque as vagas não confirmadas serão ofertadas na rodada seguinte.
Listas atualizadas e convocações
No mesmo dia, o governo chamará um novo grupo de aprovados para preencher as posições não confirmadas na primeira convocação.
O período de confirmação de interesse aos candidatos convocados nesta segunda rodada ocorrerá de 28 de fevereiro a 2 de março.
Após esse novo período de confirmação de interesse, as novas listas serão consolidadas em 6 de março, quando se dará a terceira e última convocação dos aprovados para vagas imediatas do chamado Enem dos Concursos.
CNU 2025
Do total de vagas, 3.144 são de nível superior, e outras 508, de nível intermediário. Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.
O chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas, com candidatos de 4.951 municípios.
As provas foram aplicadas em centenas de municípios de todo o país, em dois dias de 2025. A primeira fase, de provas objetivas, ocorreu em outubro. A segunda, de discursivas, em dezembro.
