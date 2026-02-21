O candidato precisa ter 18 anos ou mais e ensino médio completo para participar do cursoDivulgação/Enel

A Enel Distribuição Rio está com inscrições abertas para o curso de formação de eletricistas, voltado ao preenchimento de vagas nos municípios de Araruama, Cabo Frio, Cantagalo, Magé, Petrópolis, Resende e Teresópolis.
A formação é uma das ações previstas no plano estratégico e de investimentos da empresa para o estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo suprir a demanda de mão de obra especializada. A previsão da distribuidora é que, até o fim do ano, 300 novos alunos sejam contratados como profissionais em campo para atuar em sua área de concessão.

Desde 2024, mais de dois mil novos colaboradores passaram a fazer parte da distribuidora, sendo que 260 deles foram formados internamente.

Para participar da escola de eletricistas, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. As vagas são para candidatos de todos os gêneros, com um convite especial para as mulheres. O curso terá duração de, em média, dois meses, e os alunos terão direito a uma bolsa-auxílio para transporte e alimentação, garantindo o suporte necessário durante o período de aprendizado.

Ao final da formação, os alunos aprovados poderão participar de processos seletivos para vagas de eletricistas na Enel ou em empresas parceiras. Clique aqui para se inscrever!