O candidato precisa ter 18 anos ou mais e ensino médio completo para participar do curso - Divulgação/Enel

Publicado 21/02/2026 08:49

A Enel Distribuição Rio está com inscrições abertas para o curso de formação de eletricistas, voltado ao preenchimento de vagas nos municípios de Araruama, Cabo Frio, Cantagalo, Magé, Petrópolis, Resende e Teresópolis.