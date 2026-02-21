O candidato precisa ter 18 anos ou mais e ensino médio completo para participar do cursoDivulgação/Enel
Desde 2024, mais de dois mil novos colaboradores passaram a fazer parte da distribuidora, sendo que 260 deles foram formados internamente.
Para participar da escola de eletricistas, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. As vagas são para candidatos de todos os gêneros, com um convite especial para as mulheres. O curso terá duração de, em média, dois meses, e os alunos terão direito a uma bolsa-auxílio para transporte e alimentação, garantindo o suporte necessário durante o período de aprendizado.
Ao final da formação, os alunos aprovados poderão participar de processos seletivos para vagas de eletricistas na Enel ou em empresas parceiras. Clique aqui para se inscrever!
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.