Novos valores do seguro dão maior tranquilidade para o entregadorFoto: Divulgação.
Em um exemplo hipotético, um entregador com média de ganhos de R$ 100 por dia que precise se afastar por 20 dias receberá R$ 2 mil. Antes da ampliação, esse pagamento ficaria limitado ao teto anterior de R$ 1.500.
Como acionar o seguro?
Não é necessário realizar cadastro prévio, nem há cobrança alguma, coparticipação ou qualquer tipo de desconto para ter acesso à cobertura. Para acionar, o entregador ou o familiar deve:
- avisar o iFood sobre o acidente na Central de Segurança do app do entregador. Basta clicar no botão “emergência” e seguir o passo a passo;
Além da renda temporária em caso de afastamento, a plataforma oferece um conjunto de coberturas gratuitas que ampliam a proteção aos entregadores e dão suporte também aos familiares. Em caso de acidente, a empresa garante apoio financeiro, social e psicológico, com reembolso de até R$ 15 mil para despesas médicas e odontológicas, auxílio-funeral e indenizações por morte acidental ou invalidez, que podem chegar a R$ 120 mil.
Também há coberturas específicas voltadas às entregadoras. Entre elas estão indenização de até R$ 10 mil em caso de diagnóstico de câncer de mama ou de colo do útero, como apoio ao tratamento e às despesas, auxílio-gestação no valor de R$ 500 e auxílio em caso de afastamento para cuidar dos filhos, com indenização equivalente a dois dias de trabalho, no valor fixo de R$ 100 por diária. O acionamento de qualquer cobertura é simples, feito pelos canais oficiais e sem qualquer custo ou necessidade de terceiros. Para saber mais, acesse o site.
