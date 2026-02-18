Novos valores do seguro dão maior tranquilidade para o entregador - Foto: Divulgação.

Publicado 18/02/2026 20:55

O iFood ampliou a cobertura do seguro de Diária por Incapacidade Temporária (DIT), vantagem gratuita que garante renda aos entregadores em caso de afastamento temporário por acidentes que aconteçam durante as rotas. Com a atualização, o valor máximo dobrou, passando de R$ 1.500 para até R$ 3 mil, garantindo maior sustentação financeira durante o período de recuperação. Além disso, passa a existir um valor mínimo da diária, de R$50. A mudança vale para acidentes ocorridos a partir de 5 de janeiro de 2026.

O DIT garante o pagamento de uma indenização ao entregador que precise se afastar temporariamente das atividades em razão de acidente ocorrido durante as entregas, no deslocamento até os estabelecimentos ou no retorno para casa após a finalização da última rota. O seguro do iFood vai além do momento da entrega e também cobre acidentes no trajeto de volta pra casa, considerando até uma hora após a última entrega para moto, duas horas para bicicleta e até 30 km de deslocamento para todos os veículos.



Em um exemplo hipotético, um entregador com média de ganhos de R$ 100 por dia que precise se afastar por 20 dias receberá R$ 2 mil. Antes da ampliação, esse pagamento ficaria limitado ao teto anterior de R$ 1.500.



Como acionar o seguro?



Não é necessário realizar cadastro prévio, nem há cobrança alguma, coparticipação ou qualquer tipo de desconto para ter acesso à cobertura. Para acionar, o entregador ou o familiar deve:



- avisar o iFood sobre o acidente na Central de Segurança do app do entregador. Basta clicar no botão “emergência” e seguir o passo a passo;

- também é possível entrar em contato com a seguradora pelo telefone 0800 725 2144, que funciona todos os dias, 24h por dia;

- outra opção é usar o WhatsApp exclusivo para acionamento do seguro pessoal do iFood: (11) 93488-0672;

- ou ainda fazer a solicitação via e-mail seguros.ifood@marsh.com

Outras coberturas gratuitas



Além da renda temporária em caso de afastamento, a plataforma oferece um conjunto de coberturas gratuitas que ampliam a proteção aos entregadores e dão suporte também aos familiares. Em caso de acidente, a empresa garante apoio financeiro, social e psicológico, com reembolso de até R$ 15 mil para despesas médicas e odontológicas, auxílio-funeral e indenizações por morte acidental ou invalidez, que podem chegar a R$ 120 mil.







Também há coberturas específicas voltadas às entregadoras. Entre elas estão indenização de até R$ 10 mil em caso de diagnóstico de câncer de mama ou de colo do útero, como apoio ao tratamento e às despesas, auxílio-gestação no valor de R$ 500 e auxílio em caso de afastamento para cuidar dos filhos, com indenização equivalente a dois dias de trabalho, no valor fixo de R$ 100 por diária. O acionamento de qualquer cobertura é simples, feito pelos canais oficiais e sem qualquer custo ou necessidade de terceiros. Para saber mais, acesse o site.