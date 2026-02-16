SMTE oferece 1.346 oportunidades de trabalho em toda a cidade - Marcelo Camargo / Agência Brasil

SMTE oferece 1.346 oportunidades de trabalho em toda a cidade Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 16/02/2026 19:42

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 1.616 vagas de emprego e estágio para diferentes áreas. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais.

Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) tem 1.346 vagas de emprego disponíveis na cidade nesta segunda semana de fevereiro. Para o público em geral, estão abertas 1.024 postos. Já para pessoas com deficiência, são oferecidas 322 oportunidades de trabalho. A relação completa de vagas está disponível no site

Para o público em geral, 106 vagas são para doméstica, 58 para babá e 20 para farmacêutico. No caso de candidatos que possuem experiência, há 40 vagas para operador de vendas e 30, tanto para fiscal de prevenção de perdas quanto para atendente de lanchonete. Em ambos os casos, há centenas de postos disponíveis distribuídos por inúmeros bairros da cidade.

As vagas para as pessoas com deficiência incluem: atendente de loja, com 64 postos, bem como 20 vagas para cumim e 20 vagas para ajudante de garçom e auxiliar de lavanderia.

Há também 16 vagas para estágio em gastronomia, 8 para quem cursa administração e 4 para quem faz engenharia. Há vagas, ainda, para estudantes de arquitetura, direito e psicologia, entre outros cursos.

Supermercados Guanabara