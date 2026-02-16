SMTE oferece 1.346 oportunidades de trabalho em toda a cidade Marcelo Camargo / Agência Brasil
Rio começa a semana com mais de mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro para participar começa nesta terça-feira
Estudantes devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire
Van do Trabalha Rio estará na Zona Oeste na próxima sexta-feira
Cadastramento de currículos ocorrerá na Cozinha Comunitária Carioca Braços Abertos, em Inhoaíba
Contrata+Brasil abre mercado para quase 180 mil MEIs em escolas públicas do Rio de Janeiro
Microempreendedores precisam estar cadastrados na plataforma
Senac RJ lança curso Design de Marca e Identidade Visual
Aulas têm como foco inovação e uso profissional de IA
Instituto lança projeto com 2.640 vagas gratuitas em audiovisual no Rio
Iniciativa oferece 1.280 horas de formação prática nas comunidades de Rio das Pedras e Rocinha
