Proposta é ampliar as oportunidades de inserção profissional e estimular a expressão criativaDivulgação
As inscrições para participar do projeto podem ser feitas pelo perfil do "Nós em Rede" no Instagram e preenchendo o formulário.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Proposta é ampliar as oportunidades de inserção profissional e estimular a expressão criativaDivulgação
Contrata+Brasil abre mercado para quase 180 mil MEIs em escolas públicas do Rio de Janeiro
Microempreendedores precisam estar cadastrados na plataforma
Senac RJ lança curso Design de Marca e Identidade Visual
Aulas têm como foco inovação e uso profissional de IA
Instituto lança projeto com 2.640 vagas gratuitas em audiovisual no Rio
Iniciativa oferece 1.280 horas de formação prática nas comunidades de Rio das Pedras e Rocinha
Gestora de investimentos abre vagas para assessores no Rio
Oportunidade é voltada para pessoas em início de carreira e em transição profissional
Programa de alfabetização de jovens e adultos está com as inscrições abertas
Alunos recebem gratuitamente todo o material didático
Ministério da Saúde abre 35 vagas do Mais Médicos Especialistas no Rio
Profissionais podem se inscrever até o dia 19
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.