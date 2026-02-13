Proposta é ampliar as oportunidades de inserção profissional e estimular a expressão criativa - Divulgação

Publicado 13/02/2026 10:35

O projeto "Nós em Rede" oferece 2.640 vagas nas comunidades de Rio das Pedras, na Zona Oeste, e da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com formação em audiovisual e comunicação digital, voltada ao desenvolvimento de competências tecnológicas e empreendedoras.



Oferecido pelo Instituto BR, organização dedicada ao desenvolvimento regional e à inclusão social por meio da oferta gratuita de formação profissional em audiovisual e comunicação digital, o curso também busca ampliar a empregabilidade dos participantes, especialmente por meio da criação e da gestão de negócios locais.

O curso é oferecido gratuitamente para todas as idades e proporciona uma formação completa e prática. Ao longo de 17 módulos, os participantes cumprem uma carga horária total de 1.280 horas-aula, em um programa estruturado para garantir aprendizado técnico e experiência real de mercado.

Ao todo, são disponibilizadas 2.640 vagas, distribuídas em duas turmas por núcleo de aprendizado, nos turnos da manhã e da tarde. As aulas combinam conteúdo teórico, exposições orientadas e desenvolvimento de projetos práticos nas áreas de Roteiro, Sonoplastia, Direção, Câmera, Iluminação e Produção.