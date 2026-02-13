Proposta é ampliar as oportunidades de inserção profissional e estimular a expressão criativaDivulgação

O projeto "Nós em Rede" oferece 2.640 vagas nas comunidades de Rio das Pedras, na Zona Oeste, e da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com formação em audiovisual e comunicação digital, voltada ao desenvolvimento de competências tecnológicas e empreendedoras.
Oferecido pelo Instituto BR, organização dedicada ao desenvolvimento regional e à inclusão social por meio da oferta gratuita de formação profissional em audiovisual e comunicação digital, o curso também busca ampliar a empregabilidade dos participantes, especialmente por meio da criação e da gestão de negócios locais.
O curso é oferecido gratuitamente para todas as idades e proporciona uma formação completa e prática. Ao longo de 17 módulos, os participantes cumprem uma carga horária total de 1.280 horas-aula, em um programa estruturado para garantir aprendizado técnico e experiência real de mercado.
Ao todo, são disponibilizadas 2.640 vagas, distribuídas em duas turmas por núcleo de aprendizado, nos turnos da manhã e da tarde. As aulas combinam conteúdo teórico, exposições orientadas e desenvolvimento de projetos práticos nas áreas de Roteiro, Sonoplastia, Direção, Câmera, Iluminação e Produção.
A proposta é ampliar as oportunidades de inserção profissional, estimular a expressão criativa e fortalecer o protagonismo dos participantes no mercado audiovisual. Estima-se com esta ação, que mais de 7.400 vidas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, sejam impactadas positivamente.

As inscrições para participar do projeto podem ser feitas pelo perfil do "Nós em Rede" no Instagram e preenchendo o formulário.