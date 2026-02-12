Candidatos autônomos precisam da certificação Ancord, regulada pela CVM - Reprodução/ internet

Candidatos autônomos precisam da certificação Ancord, regulada pela CVM Reprodução/ internet

Publicado 12/02/2026 09:37 | Atualizado 12/02/2026 09:37





Os candidatos autônomos precisam da certificação Ancord, regulada pela CVM, que os habilita a atuar como assessores. Já os profissionais contratados por instituições financeiras devem possuir CPA-20 ou CEA, certificações da Anbima que permitem recomendar e distribuir produtos de investimento. A XP Inc., uma das maiores instituições financeiras do Brasil, está com vagas para assessor de investimentos no Rio de Janeiro. As oportunidades são voltadas para profissionais em início de carreira e àqueles que desejam migrar para o mercado financeiro. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de fevereiro pela internet

A iniciativa acompanha a expansão da profissão no Brasil, que vem crescendo de forma consistente nos últimos anos. Em 2025, o número de assessores avançou 3,25% e chegou a 27.515, segundo a Ancord.



"A profissão de assessor de investimentos tem se destacado não apenas como uma das principais portas de entrada para o mercado financeiro, mas também como uma das carreiras mais desejadas do segmento. A XP Inc., líder no setor, investe na capacitação e no desenvolvimento de profissionais que muitas vezes estavam fora do radar do mercado, com o objetivo de ampliar e fortalecer nosso canal de assessoria exclusiva", afirmou Julio Mello, Head de Canais Diretos da XP Inc.



Assessor de investimentos



Segundo levantamento do LinkedIn, o cargo de assessor de investimentos está entre os dez que mais crescem em São Paulo em 2026. O avanço reflete a maior demanda do mercado e o papel estratégico desses profissionais, que se consolidam como peças importantes no planejamento financeiro, apoiando clientes na definição de objetivos e buscando decisões alinhadas ao perfil de cada investidor.



Nesse contexto, a XP Inc. aposta na formação de novos talentos para expandir seu canal de assessoria exclusiva, dentro da chamada terceira onda de crescimento da companhia: a excelência em servir. O assessor se consolida como um profissional estratégico para o dia a dia do assessor, com foco em planejamento financeiro, apoiado por tecnologia, inteligência artificial e monitoramento contínuo, com qualidade, transparência e estratégias personalizadas.



Para sustentar essa estratégia, a XP Inc. criou o Programa XP Future, com o objetivo de formar novos assessores de investimentos por meio de uma trilha de carreira estruturada que combina treinamento técnico, desenvolvimento comercial e suporte para certificações obrigatórias do setor. O programa foi desenhado para profissionais com perfil comercial interessados em mudança de carreira para o mercado financeiro.



Com mais de mil assessores formados, o programa busca candidatos com perfil comercial, boa comunicação e interesse em construir uma trajetória de longo prazo no mercado financeiro. O processo seletivo envolve dinâmicas em grupo e entrevistas com profissionais da XP Inc.

Em caso de aprovação, a contratação é realizada em regime CLT. Para assumir a função, é necessário possuir as certificações CPA-20 ou CEA e, caso o candidato ainda não tenha, a XP Inc. oferece o reembolso do custo da certificação CPA-20 após a aprovação no exame e conclusão da contratação.