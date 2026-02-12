Candidatos autônomos precisam da certificação Ancord, regulada pela CVM Reprodução/ internet
Os candidatos autônomos precisam da certificação Ancord, regulada pela CVM, que os habilita a atuar como assessores. Já os profissionais contratados por instituições financeiras devem possuir CPA-20 ou CEA, certificações da Anbima que permitem recomendar e distribuir produtos de investimento.
"A profissão de assessor de investimentos tem se destacado não apenas como uma das principais portas de entrada para o mercado financeiro, mas também como uma das carreiras mais desejadas do segmento. A XP Inc., líder no setor, investe na capacitação e no desenvolvimento de profissionais que muitas vezes estavam fora do radar do mercado, com o objetivo de ampliar e fortalecer nosso canal de assessoria exclusiva", afirmou Julio Mello, Head de Canais Diretos da XP Inc.
Assessor de investimentos
Segundo levantamento do LinkedIn, o cargo de assessor de investimentos está entre os dez que mais crescem em São Paulo em 2026. O avanço reflete a maior demanda do mercado e o papel estratégico desses profissionais, que se consolidam como peças importantes no planejamento financeiro, apoiando clientes na definição de objetivos e buscando decisões alinhadas ao perfil de cada investidor.
Nesse contexto, a XP Inc. aposta na formação de novos talentos para expandir seu canal de assessoria exclusiva, dentro da chamada terceira onda de crescimento da companhia: a excelência em servir. O assessor se consolida como um profissional estratégico para o dia a dia do assessor, com foco em planejamento financeiro, apoiado por tecnologia, inteligência artificial e monitoramento contínuo, com qualidade, transparência e estratégias personalizadas.
Para sustentar essa estratégia, a XP Inc. criou o Programa XP Future, com o objetivo de formar novos assessores de investimentos por meio de uma trilha de carreira estruturada que combina treinamento técnico, desenvolvimento comercial e suporte para certificações obrigatórias do setor. O programa foi desenhado para profissionais com perfil comercial interessados em mudança de carreira para o mercado financeiro.
Com mais de mil assessores formados, o programa busca candidatos com perfil comercial, boa comunicação e interesse em construir uma trajetória de longo prazo no mercado financeiro. O processo seletivo envolve dinâmicas em grupo e entrevistas com profissionais da XP Inc.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.