Rede de farmácias abre 35 oportunidades na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 10/02/2026 17:43 | Atualizado 10/02/2026 17:44

A rede de farmácias Drogasmil está com 35 oportunidades de emprego abertas para atuação em lojas localizadas na Zona Norte do Rio de Janeiro. As vagas são para início imediato e contemplam cargos de subgerente farmacêutico e atendente de loja.

Do total, 15 postos são destinados à função de subgerente farmacêutico. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo em Farmácia, registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF) e experiência no varejo — requisito considerado um diferencial.

Entre as atribuições do cargo estão a gestão da equipe, o acompanhamento das metas de vendas, a manutenção dos padrões operacionais das lojas e a proposição de estratégias para melhorar o desempenho das unidades.

As outras 20 vagas são para atendente de loja. Os profissionais serão responsáveis pelo atendimento ao cliente, operação de caixa, reposição e organização de produtos, precificação, controle de estoque e recebimento de mercadorias.