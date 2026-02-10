Vagas estão distribuídas em diversas regiões do estado e incluem oportunidades destinadas a PcD - Reprodução/ internet

Publicado 10/02/2026 07:49 | Atualizado 10/02/2026 08:57





As exigências variam conforme o cargo. A escolaridade mínima desejável é o ensino fundamental completo, com algumas funções requerendo ensino médio. A rede inclui vagas específicas para pessoas com deficiência (PCDs), com atribuições a depender do cargo exercido.



"As nossas vagas abrangem regiões onde a rede mantém lojas, incluindo diferentes áreas da capital, a Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. O mercado de trabalho vive um momento positivo, e o Guanabara reforça o seu compromisso em gerar oportunidades e ampliar o acesso ao emprego", afirmou a gerente de RH da empresa, Tatiana Cavalcante.



Confira:



- Profissionais com deficiência (administrativas e operacionais)

- Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

- Responsabilidades e atribuições: varia conforme a função a qual o candidato for direcionado.

- Requisitos: a partir do ensino fundamental; sem comprovação de experiência.



- Vaga: Operador de câmara fria

- Localidade: zonas Norte, Sudoeste e Oeste do Rio.

- Responsabilidades e atribuições: operar câmaras frias para armazenar, organizar e conservar produtos; abastecer ilhas de congelados e resfriados; acompanhar a validade dos produtos e manter a limpeza e organização das câmara; receber e descarregar mercadorias dos caminhões; atendimento ao cliente; manipular os produtos do setor, respeitando as regras sanitárias e de segurança do trabalho.

- Requisitos e qualificações: desejável ensino fundamental completo; ter fácil adaptação a ambientes refrigerados. Será um diferencial ter atuado em ambiente de frigorífico ou câmaras frigoríficas.



- Vaga: Repositor (a)

- Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

- Responsabilidades e atribuições: repor as mercadorias e verificar o que falta nas prateleiras, garantindo a exposição do mix de produtos aos clientes; atender e orientar os clientes no salão de vendas; garantir se os preços expostos estão atualizados; organizar e zelar pela limpeza das prateleiras diariamente; realizar devolução de mercadorias; separar as mercadorias com avarias; verificar as validades dos produtos a serem expostos; e abastecer as mercadorias de acordo com o padrão de layout da empresa, obedecendo as regras de validade.

- Requisitos e qualificações: desejável ensino fundamental completo. Será um diferencial ter vivência com atendimento ao cliente e reposição de produtos.



- Vaga: Operador (a) de caixa

- Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

- Responsabilidades e atribuições: atender aos clientes; realizar o registro correto, aferição dos produtos e o recebimento dos valores; manter o checkout sempre limpo e organizado; realizar a devolução de mercadorias; auxiliar o cliente no empacotamento e realizar a abertura do caixa e acompanhar o seu fechamento.

- Requisitos e qualificações: ensino médio completo e experiência comprovada com atendimento ao cliente. Vivência em operação de caixa será um diferencial.



- Vaga: Deposista

- Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

- Responsabilidades e atribuições: descarregar os caminhões; separar e arrumar as mercadorias nos racks do depósito; organizar os pallets no setor por ordem de validade do produto; realizar e manter a limpeza no depósito; organizar o setor de avarias; e oferecer apoio na realização de inventários.

- Requisitos e qualificações: desejável ensino fundamental completo e vivência com organização e limpeza de depósitos. Será um diferencial experiência como carregador, ajudante de depósito ou áreas similares em geral.



- Vaga: Fiscal de salão

- Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

- Responsabilidades e atribuições: monitorar e fiscalizar a loja; utilizar câmeras do circuito de TV; acompanhar diariamente a abertura ou fechamento da loja; zelar pelo patrimônio da empresa; acompanhar o descarte das avarias e dos resíduos; realizar relatórios de incidentes e ocorrências; acompanhar as retiradas de sangria dos caixas; e prestar suporte aos clientes acidentados no interior da loja.

- Requisitos e qualificações: ensino médio completo. É necessário ter experiência como fiscal de salão ou áreas relacionadas a monitoramento e segurança, atenção aos detalhes e também vivência com atendimento ao cliente.



- Vaga: Estoquista

- Localidade: zonas Sudoeste e Oeste do Rio.

- Responsabilidades e atribuições: separar mercadorias vias coletor; organizar e arrumar o estoque; armazenar os produtos nos locais corretos de acordo com a especificação; carregar e descarregar caminhões para abastecimento das lojas; separar produtos para trocas; identificar produtos recebidos com data de entrega e validade; zelar pela organização e limpeza do setor de trabalho; e elaborar inventários periodicamente sobre produtos armazenados.

- Requisitos e qualificações: ensino médio completo e experiência. Será diferencial ter prática com inventários, manuseio de coletores e controle de avarias.



- Vaga: Pedreiro

- Localidade: zonas Sudoeste e Oeste do Rio.

- Responsabilidades e atribuições: executar trabalhos de alvenaria, concretagem e revestimentos; preparar e aplicar argamassa, cimento e outros materiais; ler e interpretar plantas e projetos de construção; realizar reparos e manutenções em estruturas já existentes; garantir a segurança no ambiente de trabalho e uso adequado de ferramentas.

- Requisitos e qualificações: experiência comprovada na função de pedreiro. É preciso ter conhecimento em leitura de plantas e medidas e habilidade no uso de ferramentas manuais e elétricas. Desejável ensino fundamental completo.



- Vaga: Mecânico de refrigeração

- Localidade: zonas Oeste, Sudoeste e Norte do Rio.

- Responsabilidades e atribuições: atuar de forma preventiva e corretiva com equipamentos e maquinários de refrigeração; verificar e reparar as linhas de refrigeração para correção de vazamentos evitando prejuízos e zelando pela segurança; instalar câmaras frigoríficas, balcão de resfriados, geladeiras e freezers; realizar a troca de componentes do sistema de refrigeração e limpeza.

- Requisitos e qualificações: ter ensino fundamental completo. Necessário possuir experiência como mecânico de refrigeração e curso na área de refrigeração comercial. Também será necessário mostrar prática com frio alimentar.



- Vaga: Bombeiro hidráulico

- Localidade: zonas Oeste, Sudoeste e Norte do Rio.

- Responsabilidades e atribuições: manutenção de instalações hidráulicas; limpeza de caixas d'água, cisternas e calhas; verificar os níveis dos reservatórios de água para evitar o desabastecimento e parada dos equipamentos e produção; realizar a manutenção no esgoto.; instalar e consertar registros, válvulas, torneiras, chuveiros e sanitários; e desentupir pias, vasos, esgotos, galerias e tubulações.

- Requisitos e qualificações: curso de bombeiro hidráulico e experiência na função.



- Vaga: Eeletricista



- Localidade: zonas Oeste, Sudoeste e Norte do Rio.

- Responsabilidades e atribuições: realizar a manutenção elétrica, preventiva e corretiva para um bom funcionamento das instalações; efetuar novas instalações de pontos de iluminação, interruptores, tomadas e bebedouros; e preencher relatórios para análises do serviço.

- Requisitos e qualificações: experiência como eletricista e curso de qualificação profissional na área. Desejável curso em comandos elétricos e NR 10 atualizada.