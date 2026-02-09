Atendimento das equipe do Trabalha Rio ocorre sempre das 10h às 14h - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 09/02/2026 17:00

Nesta semana que antecede o início do Carnaval, o programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estará na Penha Circular, Pedra de Guaratiba e Manguinhos, das 10h às 14h. A van do programa vai oferecer os serviços de cadastramento de currículo e agendamento de entrevista de emprego para aqueles que buscam oportunidade no mercado de trabalho.

O atendimento da semana começa nesta terça-feira,10, na Comunidade Kelsons, na Avenida Lobo Junior, 83, Penha Circular. Na quarta-feira, dia 11, a equipe da SMTE estará na Cozinha Comunitária Carioca Professora Eucineia, que funciona na Rua Barros Alarcão, 360, em Pedra de Guaratiba. Encerrando a semana, na quinta-feira, 12, a van Trabalha Rio atenderá ao público na Escola de Samba Unidos de Manguinhos, na Avenida dos Democráticos, 32.

Os interessados em cadastrar currículos no banco de oportunidades da SMTE ou agendar entrevistas de emprego devem comparecer aos locais onde estará a unidade móvel do Trabalha Rio, com o documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e currículo (se possível). Quem preferir o atendimento on-line deve acessar o link https://bit.ly/Cadastro_Currículo_SMTE

O cadastramento também pode ser realizado nos sete postos da Central do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes locais: Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), localizado na Avenida Presidente Vargas, 1.997; Campo Grande, situado na Rua Coxilha, s/nº; Engenho Novo, na Rua Vinte e Quatro de Maio, 931; Ilha do Governador, na Estrada do Dendê, 2.080; Jacarepaguá, em funcionamento na Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268; Santa Cruz, na Rua Lopes de Moura, 58; e Tijuca, na Rua Camaragibe, 25.

A relação completa de vagas de trabalho na cidade do Rio de Janeiro está no site https://trabalho.prefeitura.rio/ e no Instagram @trabalho.rio, da SMTE.