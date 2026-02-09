Atendimento das equipe do Trabalha Rio ocorre sempre das 10h às 14hRoberto Moreyra/SMTE
Van do Trabalha Rio atenderá à população em três bairros da cidade
Serviços gratuitos de emprego na Penha Circular, Pedra de Guaratiba e Manguinhos
Escolas de Artes Visuais do Parque Lage abre inscrições para bolsas integrais em cursos livres e formação gratuita
Ao todo, estão sendo oferecidas 115 vagas
Empresa abre 46 vagas temporárias para e-commerce em São João de Meriti
Oportunidades são para atividades operacionais
Central do Trabalhador muda temporariamente de endereço
Atendimento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda será realizado na Unidade de Desenvolvimento Social, na Praça da República, por causa de ação da Secretaria da Mulher no prédio original
OAB-RJ lança programa de benefícios com cashback para abatimento da anuidade
Iniciativa vale para profissionais adimplentes com a Ordem
